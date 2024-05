Denuncian al rapero Sean 'Diddy' Combs por abuso sexual

La modelo Crystal McKinney, ganadora del concurso Misión Modelo de MTV en 1998, denunció este martes al rapero Sean Combs, conocido como Diddy, por drogarla y abusar sexualmente de ella en 2003. La demanda aumenta la polémica desatada tras la publicación de un vídeo en donde se observa al músico golpeando a su antigua pareja, la cantante Cassie Ventura.

Según la demanda citada por CBS, McKinney, que en 2003 tenía 22 años y era una modelo en ascenso, conoció al rapero a través de un diseñador de moda que la vistió "para asegurarse de que Combs la encontrara atractiva". La modelo asistió a una cena con el rapero, el diseñador y otros invitados, donde el rapero le hizo comentarios sexuales. Más tarde, McKinney acompañó al músico a su estudio, donde "la presionó para que bebiera" alcohol y consumiera marihuana "diciéndole que estaba actuando demasiado tensa".

Después, Combs llevó a la joven al baño y la obligó a practicarle sexo oral. Posteriormente, McKinney perdió el conocimiento y se despertó en un taxi, dice la demanda, que también nombra al sello discográfico del músico, Bad Boy Entertainment, y al distribuidor Universal Music Group.

McKinney presentó la querella legal bajo una ley de Nueva York que permite a las víctimas demandar a sus abusadores, independientemente de cuándo ocurrió el abuso. El plazo para presentar demandas en virtud de esa ley expira en 2025.

Denunciado por violación en cuatro ocasiones

La demanda llega justo cuando el rapero enfrenta críticas por las imágenes de una cámara de seguridad de un hotel, que la cadena CNN dio a conocer la pasada semana, en las que el artista golpea a la cantante Cassie Ventura en el pasillo de un hotel de Los Ángeles en marzo de 2016.

De hecho, Nueva York podría quitarle las llaves de la ciudad al rapero, entregadas en 2023, tras la publicación del vídeo. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, destacó que sería la primera vez que la ciudad toma ese paso. "Nunca le habíamos quitado las llaves a nadie. Queremos asegurarnos de hacerlo bien porque vamos a sentar un precedente" afirmó.

La artista, con quien salió entre 2007 y 2018, lo demandó acusándolo de violencia física y abuso sexual por violarla y golpearla a lo largo de una década. Combs negó el hecho, pero llegó a un acuerdo monetario pocos días después de presentada la querella.

El domingo, dos días después de hacerse público las grabaciones, el artista recurrió a su Instagram para disculparse: "Mi comportamiento en ese vídeo no tiene excusas. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese vídeo". "Es muy difícil reflexionar sobre los momentos más oscuros de tu vida, pero a veces tienes que hacerlo", indicó el rapero.

Entre otras cosas, Cassie acusaba a Diddy de haberla introducido en un estilo de vida de consumo excesivo de alcohol y drogas, de forzarla a tener sexo con prostitutos y grabar los encuentros. También denunció que en 2018 Combs entró a la fuerza en el apartamento y la violó, suceso tras el que ella cortó la relación con él y dejó su sello musical al año siguiente.

En ese entonces, Ventura no denunció los hechos por miedo a represalias. Cuando lo hizo, declaró: "Entendí que esta era una oportunidad para alzar la voz sobre el trauma que he vivido y del que me tendré que recuperar el resto de mi vida", agregó la cantante.

A finales de 2023, el rapero fue demandado en otras cuatro ocasiones por violación

A finales de 2023, el rapero fue demandado en otras cuatro ocasiones por violación, la última −presentada el 6 de diciembre− aseguró que Sean Combs drogó en su estudio de Nueva York a una menor de edad y luego la violó. El cantante negó las acusaciones que enfrenta y dijo en diciembre que las demandantes intentaban difamarle, destruir su reputación y su legado.

Además, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) allanaron el pasado marzo mansiones en Los Ángeles y Miami asociadas con el cantante y su productora, como parte de una investigación federal vinculada al tráfico de personas, según informaron medios estadounidenses.