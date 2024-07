Denuncian a cuatro concellos gallegos por exigir certificados de no embarazo a las aspirantes de las brigadas forestales

La Confederación Intersindical Galega (CIG), el mayor sindicato de Galicia, ha denunciado las condiciones sexistas que cuatro Ayuntamientos gallegos han incluido en las bases del concurso de acceso a las plazas temporales de brigadistas forestales, que refuerzan las plantilla durante la temporada de verano, la de más riesgo de incendios.

Para optar a las pruebas físicas preceptivas para superar el concurso, en Carballo, Santa Comba y Val do Dubra (A Coruña) y en O Irixo (Ourense) se exigía a las mujeres que presenten un informe médico que certifique que no están embarazadas.

Al menos tres de esos concellos —Carballo, Val do Dubra y O Irixo— han asegurado que eliminarán ese requisito de las bases y que reformularán el concurso.

"El embarazo nunca puede ser motivo de exclusión de un proceso selectivo ni impedimento para poder participar en él", aseguran fuentes de la Secretaría de Mulleres del sindicato.

"No se puede exigir como requisito"

"El certificado médico debe establecer si una persona es apta o no para desenvolver unas pruebas físicas determinadas, pero no se puede exigir como requisito un papel que diga que no estamos embarazadas", añaden.

Según la CIG, la primera denuncia provino de una mujer que solicitó información al Ayuntamiento de O Irixo y que, pese a no estar embarazada, decidió no concursar a las plazas de brigadistas tras advertir que se la obligaba a declarar si lo estaba o no.

"Se trata de un acto de discriminación sexista contrario a la Constitución Española y a la legislación europea sobre protección del embarazo", asegura Luis Carballo, de CIG-Administración, quien lamenta que provenga de unas administraciones públicas "que deberían precisamente garantizar el cumplimiento de la legalidad y de la igualdad entre las personas".

También denuncia que las bases de los concursos carecen de perspectiva de género y que no incorporen lenguaje inclusivo, "lo que viene a demostrar una vez más que las administraciones no hacen seguimiento ni vigilan estas cuestiones tan importantes para garantizar los derechos de las mujeres".

Recursos de reposición

La CIG interpuso la semana pasada los correspondientes recursos de reposición, yasegura que los ayuntamientos de O Irixo, gobernado por Xuntos polo Irixo en coalición con el PSOE, y Val do Dubra, con alcalde socialista, ya han transmitido su intención de modificar las bases.

Fuentes del Concello de Carballo, gobernado por el BNG, han asegurado a Público que ya trabajan en el mismo sentido desde el pasado viernes.

Este diario ha intentado sin éxito contactar con el Ayuntamiento de Santa Comba para saber si también eliminará los certificados de no embarazo de las bases del concurso.