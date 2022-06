Una diputada argentina clama contra los feminicidios impunes en el país: "¡Reforma judicial feminista!"

Ofelia Fernández, diputada argentina del Frente de Todos, pronunció un discurso en el Parlamento de la nación en el que dejó al descubierto todos los casos de feminicidios, violaciones y abusos a mujeres que quedan impunes en Argentina.

Este 3 de junio cumplen siete años de aquel primer Ni una menos, el movimiento feminista que arrancó en Argentina y luego se extendió por todos los países de América Latina que se opone frontalmente a la violencia contra la mujer y su consecuencia más grave y visible, el feminicidio.

Con motivo del aniversario, Fernández puso sobre la mesa una cifra dramática. Desde 2015 se han producido hasta 2.000 feminicidios. Una cifra terrible ante la que ha reclamado a los legisladores y legisladoras que se involucren en aprobar normas para frenar esta lacra.

Para ello, ha enumerado algunos de los casos más recientes de mujeres violadas o asesinadas y cuyos agresores han quedado sin castigo. "Úrsula denunció por violencia de género a un policía. Ni siquiera le sacaron el arma y la terminó matando. Mariluz Romero denunció más de 20 veces a su expareja Héctor Gutiérrez por violencia de género y la terminó matando enfrente de sus hijos de menos de diez años. A Lucía Pérez la violaron y la mataron, ¿saben quiénes son los responsables? Juan Pablo Ofidani y Matías Farías, y los condenaron por tenencia y venta de drogas a menores. ¿Violar y matar? Bien, gracias. Se ve que es algo normal y habitual para la gente de ese tribunal. ¿Lo harán ellos? ¿Lo harán sus amigos? No lo tengo claro", relató.

A continuación, hizo hincapié en un caso de especial gravedad, que está conmocionando estos días a la sociedad argentina. Se trata del llamado caso Arcoíris de la provincia de La Rioja: "Hay una nena que hizo su primera denuncia por abuso sexual de su abuelo a los dos años. Hoy tiene seis años, cinco denuncias, incontables relatos espantosos, los abusos están acreditados, las pericias psicológicas hechas a su mamá fueron favorables".

Ofelia Fernández: "Si el poder y la mafia le ganan a la integridad de una nena de seis años, vayámonos todos a la mierda"

"Pero, ¿qué pasa? El abuelo y el papá son tipos poderosos en la justicia y la política de La Rioja. ¡Entonces no pasa nada, no pasa nada! La nena llora desconsolada pidiendo que no la lleven a casa de su papá. ¿Y qué está haciendo la Justicia hoy mismo? Está pidiendo que metan presa a su mamá por defender la voluntad de su hija. Porque lo piden los protegidos de la justicia de La Rioja", expuso.

Tras lo cual estalló en indignación: "Hay que mover cielo y tierra para que esto no pase, para que intervengan los organismos competentes. Si el poder y la mafia le ganan a la integridad de una nena de seis años, vayámonos todos a la mierda. Perdón por la expresión".

Ofelia Fernández: "No podemos tenerle miedo a tocar los privilegios de estos tipos"

Tras exponer la dureza de todos estos casos, Fernández reclamó un gran pacto entre todas las fuerzas políticas argentinas para sacar adelante una reforma de la justicia con perspectiva feminista: "Vengo a proponerles a los que están aquí nuestro próximo gran acuerdo. Y a los que nos están viendo, nuestra próxima gran campaña: Reforma judicial feminista".

Y terminó su discurso recordando que la labor de los parlamentarios no se debe quedar en conmemorar fechas como la del 3 de junio. Su labor es legislar y gobernar: "No estamos viendo que con el feminismo tenemos la oportunidad de ver la historia hacerse en vivo. No podemos tenerle miedo a tocar los privilegios de estos tipos. El único miedo que importa es el de las próximas generaciones a ver que el mundo no cambia nunca. Las cosas no hay que decirlas, hay que hacerlas. El feminismo popular y organizado es la mejor oportunidad que tiene este planeta".