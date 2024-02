¿En qué fecha saldrá Alves de prisión tras la condena por agresión sexual?

La Audiencia de Barcelona impuso al exfutbolista una pena de cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual, seguida de cinco años de libertad vigilada después de cumplir su condena. Además, se le ordenó mantenerse alejado a una distancia mínima de un kilómetro del domicilio o lugar de trabajo de la víctima y se le obligó a pagar una indemnización de 150.000 euros.

Los magistrados también le imponen la pena de inhabilitación especial, por un período de nueve años y seis meses, para desempeñar empleos, cargos públicos, profesiones u oficios relacionados con menores de edad. Por poner un ejemplo, Alves no podría entrenar en La Masia, como se conoce la cantera del Barça, en ese tiempo.

Un fallo que recoge la sentencia y que, tanto la abogada de Alves, Inés Guardiola, como la de la víctima, Ester García, pretenden recurrir. La defensa del exfutbolista ya ha anunciado el recurso con la intención de "defender la inocencia (de Alves) hasta el final".

En el caso de la defensa de la víctima, se estudia recurrir para ampliar la pena mínima que se estableció según la horquilla de cuatro a ocho años de cárcel tras la aceptación del atenuante de reparación del daño. Una pena que, tanto la abogada como las juristas feministas consideran "leve" para el daño infringido a la víctima.

Dicho impugnación tendrá que hacerse ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o el Tribunal Supremo y la respuesta de estos órganos judiciales puede sentar un precedente jurídico en cuestiones como el establecimiento de la pena o la aceptación del atenuante de reparación del daño.

¿Cuándo podría salir Alves de prisión?

Sin embargo, y a la espera de que se sucedan dichos recursos, Alves deberá permanecer en prisión tres años y cinco meses más. Hay que tener en cuenta que el exfutbolista ya ha cumplido un año y un mes en prisión provisional. Alves ingresó en prisión el 20 de enero de 2023 al determinarse que existía riesgo de fuga.

Al haber cumplido ya este tiempo de condena, el exjugador saldría oficialmente de la cárcel el 20 de julio de 2027, cuatro años y seis meses después de su entrada en prisión provisional.

Permisos ordinarios

Sin embargo, la ley sobre el reglamento penitenciario establece la posibilidad de pedir permisos ordinarios para salir de la cárcel de hasta siete días de duración y con "hasta un total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los condenados clasificados en segundo o tercer grado respectivamente", siempre y cuando se haya extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no se observe mala conducta.



Alves ha cumplido casi la cuarta parte de la condena, por lo que en apenas 15 días podría empezar a disfrutar de estos permisos.

¿Cuándo puede pedir el tercer grado?

Ahora mismo, Alves está catalogado como un preso de segundo grado. En régimen ordinario, es el nivel en el que se encuentran los presos clasificados por defecto. Un primer grado sería para aquellos presos que se consideran peligrosos.

Existe un tercer grado, lo que se denomina un régimen de semilibertad, con mayores permisos para salir de la cárcel. Por ejemplo, a algunos presos se les concede el tercer grado para que hagan vida fuera de prisión pero vuelvan a pasar la noche.

Para obtener estos beneficios penitenciarios, el reo debe:



Cumplir una parte proporcional de su condena, dependiendo de la gravedad del delito.

El desarrollo en prisión de actividades culturales u ocupacionales de forma continuada. Tener lazos sociales y/o familiares sólidos que faciliten su reintegración en la sociedad sin representar un riesgo para esta. Pagar la totalidad de la responsabilidad civil. Mostrar un buen comportamiento durante su tiempo en prisión.

El hecho de pagar la indemnización estipulada, es decir, cumplir con la responsabilidad civil, resulta clave a la hora de poder disfrutar del tercer grado, como recoge el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

El tercer grado puede pedirse cuando se ha cumplido una parte significativa de la condena, generalmente más de un tercio de la misma, en los casos en los que la pena no sea superior a cinco años.

En casos de una condena superior a cinco años, tal y como establece el artículo 36 del Código Penal, deberá cumplirse la mitad de la pena para acceder al tercer grado.

Por lo tanto, Alves podría beneficiarse de esta semilibertad alrededor de junio de 2024.

La autoridad para otorgar el tercer grado penitenciario corresponde a la Junta de Tratamiento de cada establecimiento penitenciario. Este órgano es responsable de evaluar el expediente de cada recluso y determinar si se le concede el tercer grado. Si su evaluación es positiva, se eleva la petición al Juez de Vigilancia Penitenciaria, que es quien decide finalmente.

Libertad condicional

La fecha en la que podría salir en libertad condicional se calcula según el cumplimiento de tres cuartas partes de su pena, según el artículo 90 del Código Penal.

En este caso podría salir de prisión a partir del mes de abril de 2026.

Los requisitos para pedirla:

Esté clasificado en tercer grado penitenciario.

El pago de la responsabilidad civil derivada del delito. Igual que en el tercer grado. Se haya observado buena conducta durante su estancia en prisión. Igual que en el tercer grado.

Si, además, el condenado ha hecho actividades laborales, ocupacionales o culturales de manera continuada con un claro aprovechamiento de cara a no volver a delinquir, el juez podría valorar la libertad condicional al cumplir dos terceras partes de la condena.

Programas de reinserción

Asimismo y en aras de facilitar su reinserción social, Alves tendrá que hacer programas específicos dirigidos a agresores sexuales. Actividades indispensables para obtener los beneficios carcelarios explicados.

En concreto, se trata de una intervención psicoterapéutica que se prolonga durante dos años y que se desarrolla en formato grupal, como recoge el Ministerio del Interior.

El programa se compone de doce módulos organizados en dos amplias áreas: la toma de conciencia y la toma de control. En la primera parte, se enfoca en la identificación de las emociones y conductas que pueden conducir a comportamientos violentos.

En el segundo bloque, se procede a examinar la conducta delictiva individual y se proporciona enseñanza y entrenamiento en habilidades específicas para asumir el control y prevenir posibles futuros comportamientos sexuales inapropiados y violentos.