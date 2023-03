Igualdad apela a la responsabilidad del PSOE para que no vote junto a Vox y el PP una reforma de la ley del 'solo sí es sí'

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha apelado este viernes a la responsabilidad del PSOE y que se abstenga de aprobar una reforma de la ley de libertad sexual con los votos del Partido Popular y de Vox. Este llamamiento lo ha realizado horas después de que el grupo confederal de Unidas Podemos anunciara que votará en contra el próximo 7 de marzo sobre la toma en consideración en el Congreso de la propuesta de ley presentada por los socialistas para modificar la norma. Desde Unidas Podemos han afirmado que se opondrán a la toma en consideración de la propuesta socialista si antes no existe un acuerdo dentro del seno de Gobierno con el Ministerio de Igualdad.

En una comparecencia ante los medios de comunicación para explicar los acuerdos alcanzados entre este ministerio y las comunidades autónomas en materia de lucha contra la violencia machista, Rodríguez afirmó que siguen abiertas a un acuerdo con el PSOE. "Hacemos un llamamiento al Partido Socialista. Creemos que de aquí al martes existe posibilidad de acuerdo alternativo a acordar con Partido Popular y Vox una vuelta al código de La Manada. Cualquier votación que lleve a consolidar ese acuerdo con las derechas tiene que tener la negativa por nuestra parte y por parte de todos los grupos parlamentarios que han consolidado la mayoría feminista que hay en el Congreso. Proponemos sentarnos, revisar las propuestas y llegar a un acuerdo", afirmó la secretaria de Estado.

Rodríguez también añadió, a preguntas de los periodistas, que su ministerio "no ha tenido una respuesta positiva a volver a sentarnos a negociar", confirmando que no ha vuelto a haber contactos entre los distintos ministerios sobre la reforma de la ley del solo sí es sí. Rodríguez añadió que la posibilidad de acuerdo con los socios del Gobierno está abierta, siempre que "se respete que el consentimiento esté en el centro. No queremos que los jueces nos pregunten si hemos recibido violencia, sino si hemos consentido y que se lo pregunten a ellos", a los agresores.

La secretaria de Estado de Igualdad ha apuntado que el PP está demostrando no ser un socio fiable para negociar derechos, haciendo referencia a las recientes manifestaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que afirmó su voluntad de derogar la ley trans de la región, tal como le solicitan sus socios de Vox. "Lanzaría un mensaje muy potente a las mujeres de este país de cara al 8M y es que este Gobierno y los grupos de la cámara que lo sustentan queremos una ley que proteja a las mujeres. El Código Penal de La Manada lo único que produjo fue más impunidad y más dificultades para perseguir algunos delitos que han quedado impunes", remató Rodríguez.

Impulso a las políticas contra la violencia machista

En su comparecencia, Rodríguez informó de los acuerdos "históricos" que habían alcanzado el Ministerio de Igualdad con la distintas comunidades autónomas tras la conferencia sectorial de Igualdad que tuvo lugar en la mañana de este viernes. Entre ellos destaca el acuerdo de reparto entre las comunidades autónomas de los 177 millones de euros aprobados en por el Consejo de Ministros para luchar contra estas violencias. Rodríguez ha desgranado diversos avances y acuerdos que ha calificado como "un hito, que marca un antes y un después en las políticas públicas contra la violencia machista en nuestro país".

Entre ellos destacó el acuerdo de que el Pacto de Estado se consolide como una política pública no sólo centrado en la violencia de género (es decir la que ejercen las parejas o exparejas de las víctimas), sino también en todas las formas de violencia hacia la mujer, especialmente la violencia sexual, la trata con fines de explotación sexual y la violencia vicaria.

Otro de los apartados acordados es de dotar al Pacto de Estado contra dichas violencias, de fondos plurianuales, por lo que podrán realizarse proyectos de lucha contra la violencia machista "que en vez de tener como hasta ahora una duración de un año, puedan desarrollarse a lo largo de cinco ejercicios económicos". Ésta, que era una reclamación de las comunidades autónomas desde que en 2017 se aprobó el Pacto de Estado, ayudará a dar más estabilidad a los proyectos y permitirá actuaciones a largo plazo.

Otra de las novedades sobre los fondos para luchar contra la violencia machista, es que a partir de este ejercicio el 40% de los fondos podrán estar dedicados a la contratación de personal, lo que "permitirá ensanchar y consolidad la red de servicios públicos que tienen que ser las trabajadoras que atienden a las víctimas". Esta imposibilidad de invertir en gasto de personal, había generado críticas desde las comunidades por la imposibilidad de contar con una dotación necesaria y bien pagada que diera continuidad a los proyectos y a la atención a las víctimas. Además, Rodríguez afirmó que este año el presupuesto de fondos del pacto de Estado hacia las autonomías se ha incrementado para este ejercicio en 40 millones de euros, pasando de los 100 a los 140 millones.

"Este incremento es un hito histórico en la lucha contra la violencia machista. No hay excusas. Tenemos las herramientas, un plan de actuación una hoja de ruta conjunta, un catálogo de referencia de todas las políticas y servicios que tienen que orientar y guiar las actuaciones en materia de violencia machista", concluyó Rodríguez.