Miles de mujeres claman contra la violencia machista en toda España

Además de Madrid, donde ha tenido lugar la convocatoria más numerosa, miles de mujeres, convocadas por el movimiento feminista, han salido a las calles de muchas ciudades españolas para celebrar el 25N, Día internacional contra la violencia de género.

Al grito de "ni una más", miles de personas han mostrado en las tres capitales vascas (Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donosti) su rechazo a la violencia contra las mujeres, recordando a las 38 asesinadas por hombres este año en España.

En Bilbao, la marcha ha partido de la Plaza del Sagrado Corazón y a ella se han ido sumando seis columnas desde distintos barrios de la ciudad: Santutxu, Uribarri, Casco Viejo, Rekalde, Deusto e Indautxu, para converger en una manifestación con más de dos mil mujeres.

Estaba encabezada por una pancarta con el lema Beldurra eta kontrola zuentzat¡ ¡Estamos organizadas y hasta las tetas!, junto a otras en las que se leían consignas como Prostitución, abolición.

Entre gritos de "Nos tocan a todas, nos tocan a una", las feministas han denunciado a la prensa que el "sistema heteropatriarcal" sigue "golpeando" las vidas de las mujeres y han criticado a las instituciones porque sigue siendo difícil denunciar la violencia machista. "No te creen", han lamentado.

En Barcelona, unas 3.000 personas se han congregado bajo el lema Contra las violencias machistas: acusamos y actuamos para exigir el fin de las agresiones y la llamada cultura de la violación.

Precisamente la violencia sexual, de plena actualidad por la interpretación de algunos jueces de la ley de solo sí es sí que ha llevado a rebajar algunas penas a agresores, ha sido el motivo central de la mayoría de cánticos y pancartas.

Con o sin ropa, mi cuerpo no se toca, Basta de agresiones sin respuesta, No es un hecho aislado, es el patriarcado o No es un arrebato, es un asesinato han sido algunos de los cánticos.

También mensajes como No es no, No quiero ser valiente, quiero ser libre o Si tocan a una, nos tocan a todas.

Entre los participantes más presencia masculina, como es habitual, que en el 8 de marzo, sobre todo hombres vinculados a sindicatos y entidades, aunque también algunos a título individual.

Las entidades feministas convocantes de la manifestación en Barcelona han denuncian en un manifiesto "la actitud misógina" de instituciones y de jueces "que no dan ningún valor a la palabra y experiencia de las mujeres". Entre otras demandas que también se recogen en el manifiesto de este 25N está la demanda de acompañamiento psicológico público y externo a las mujeres que denuncian acoso en su lugar de trabajo.

Además, este año se quiere incidir en dos formas de violencia contra las mujeres especialmente "invisibilizada" como el acoso en el ámbito laboral, la violencia vicaria y el síndrome de alienación parental.

Manifestaciones en Andalucía

También un año más en todas las provincias andaluzas se ha celebrado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Así, la Policía Nacional estima que unas 1.200 personas han participado en la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla desde Plaza Nueva hasta la Alameda de Hércules bajo el lema Feminismo en lucha contra la violencia patriarcal. Al inicio de la marcha, un grupo que gritaba Aquí está el feminismo radical y que portaba, entre otras, una pancarta en la que se podía leer Irene Montero, dimisión ha sido respondido por otras participantes con un gesto de no.

En esta marcha han participado, entre otros, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; o la secretaria general de CCOO-A, Nuria López. La titular de Igualdad ha vuelto a hacer un llamamiento a la unidad de todos para combatir esta lacra social y ha incidido en que hay que poner en marcha todos los recursos posibles para erradicar la violencia de género.

La Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres ha cifrado en 6.000 personas la participación en la manifestación que se ha desarrollado en Córdoba bajo el lema Nos siguen asesinando. El silencio nos hace cómplices, una cifra que la Policía Nacional reduce a entre 2.500 y 3.000 personas.

En Huelva, la manifestación convocada por el Movimiento Feminista ha reunido a unas 700 personas, según cálculos de la Policía Nacional. El objetivo, como ha señalado la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Huelva y miembro de la red, es "gritar bien fuerte, pese a las contraprogramaciones que nos queremos vivas y no muertas y poner en valor la vida de tantas mujeres".

En Granada, la manifestación, convocada por la Plataforma 8M y 25N desde la Plaza del Triunfo hasta el Paseo del Salón bajo el lema Ninguna razón justifica una agresión, ni aquí ni en el resto del mundo, ha reunido, según fuentes de la Policía Local, a unas 3.500 personas a la salida, mientras que la Policía Nacional estima que han sido unos 1.500 los participantes en la protesta.

Y en Málaga son alrededor de 1.000 los participantes en la manifestación convocada por la Plataforma Violencia Cero, según fuentes policiales, y que se ha desarrollado sin incidentes.

En Cádiz capital, ha tenido lugar una concentración en la Plaza Ana Orantes a la que han asistido unos 200 manifestantes, según ha precisado a Europa Press fuentes de la Policía Local, mientras que en Jerez de la Frontera ha habido una manifestación desde la calle Consistorio (puerta del Ayuntamiento), con el lema Que la inyección del machismo no nos detenga. La Coordinadora del Movimiento Feminista de Almería, que aglutina a distintos colectivos y asociaciones feministas almerienses, ha convocado una manifestación desde la Puerta de Purchena hasta las Almadrabillas, donde se ha leído un manifiesto. Además, Acción Feminista de Almería ha convocado una marcha con salida desde el Anfiteatro de la Rambla hasta Puerta de Purchena.