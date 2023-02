Montero quiere negociar "cuanto antes" con el PSOE la reforma de la ley del 'solo sí es sí' pero admite que el diálogo está roto

Irene Montero, ministra de Igualdad, ha mostrado este jueves en una entrevista en la cadena Ser su voluntad de negociar con el PSOE la reforma de la ley del solo sí es sí, aunque ha reconocido que en este momento el diálogo con los socialistas está roto y que ni siquiera ha hablado estos últimos días con Pilar Llop, ministra de Justicia.

Respecto a su relación con Llop, Montero ha señalado: "Nosotras no nos hemos levantado de la mesa. Llevamos meses hablando e intercambiando propuestas por escrito porque para nosotras es fundamental dar una respuesta unitaria como Gobierno. La línea roja estaba en no volver al Código Penal de La Manada", ha afirmado Montero, quien ha especificado que no hay diálogo directo entre Unidas Podemos y PSOE sino a través del Congreso

Pese a todo, Montero cree que sigue habiendo margen para el acuerdo: "Yo he hecho hasta seis propuestas para reformar el Código Penal y creo que hay margen para el acuerdo por eso no he entendido por qué han presentado esa proposición en solitario", ha dicho Montero en referencia a la polémica por las rebajas de penas y excarcelaciones de condenados.

"Desearía que tengamos un acuerdo antes de que esa iniciativa inicie su trámite parlamentario con los votos de PP y Vox", ha sentenciado Montero.

Montero se ha referido a Pilar Llop, ministra de Justicia, por sus palabras del pasado martes, cuando dijo que sería sencillo demostrar la violencia en una violación "con solo una herida" y acusó a Unidas Podemos de "confundir a la opinión pública". En este sentido, la titular de Igualdad ha señalado Montero ha respondido: "La idea del calvario probatorio no es mía". Ha añadido que, además, "ninguna reforma penal va a evitar la rebaja de penas" y cree que por eso hay margen para el acuerdo.

Sobre las palabras de Llop del pasado martes, Montero se ha mostrado prudente, aunque se ha mostrado ligeramente crítica: ha insistido en la existencia de una "discrepancia política" que, según ha asegurado, con el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo "no estaba". Asimismo, ha reconocido que no se esperaba que el PSOE "volviera al modelo penal anterior".

En cuanto a la acusación de Pilar Llop de que desde el Ministerio de Igualdad se está confundiendo a la opinión pública, Montero ha respondido: "La idea del calvario probatorio no es mía".

Montero ha reconocido que lo que está ocurriendo con la reducción de penas "no es que sea un efecto indeseado es que nadie se esperaba que esto fuera a ocurrir" y que no tiene ningún problema en pedir perdón: "Si como Estado tenemos que pedir perdón a las víctimas que lo consideren, lo haremos, pero también explicando la verdad, que las decisiones de esas rebajas de penas son una minoría de jueces que no están aplicando bien la ley y el derecho transitorio".

Pese a todo, Montero cree que estas discrepancias entran dentro de la normalidad: "Siempre que las feministas hemos avanzado en derechos ha habido conflictos. No sé si alguien se podía esperar que no hubiera resistencias". Es más, Montero también ha citado otras leyes en los que también ha habido diferencias entre los socios de coalición como es el caso de la ley trans.