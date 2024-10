Dos nuevos testimonios de mujeres sobre Errejón publicados por Cristina Fallarás

La periodista Cristina Fallarás ha difundido a través de su cuenta de Instagram dos nuevos testimonios de mujeres que denuncian violencia machista ejercida por Íñigo Errejón, que se suman a las que han ido surgiendo estos días desde la dimisión del político madrileño, que adelantó Público.

"Me atrajo su discurso de transformación", comienza una de las denunciantes, que asegura que conoció a Errejón durante los inicios de Podemos, con quien dice que mantuvo un encuentro hace ya 10 años. A continuación relata cómo lo que pensaba que sería "una noche de conversación y descubrirnos" terminó por ser "una charla escueta y directa al acto". "Recuerdo que fue un sexo donde yo no disfruté, su misión fue la de satisfacerse él".

El mensaje cuenta cómo después de mantener relaciones sexuales, Errejón buscó una excusa y la despachó de su habitación de hotel. Para comunicarse, le dijo que hablaran por Telegram. "Me di cuenta de que tenía un sistema de privacidad que borraba los mensajes automáticamente a los minutos de leerlo". Por último, la denunciante asegura que no volvió a tener ningún encuentro con él: "No me gustó el sexo ni lo que conocí de su persona a puerta cerrada".

Otra mujer comparte también su experiencia con el exdiputado, con quien dice que había militado en el pasado. "De un día para otro pasó de no saber mi nombre a mostrar mucho interés en mí". Al igual que el testimonio anterior, la denunciante habla del uso de Telegram para comunicarse. Durante el año en que afirma que estuvo viéndose de forma intermitente con Errejón, asegura que "no mostró ni un ápice de empatía ni humanidad".

"Me exigía mandarle fotos sexuales cuando él quería y me escribía insistentemente si no le respondía", continua la mujer, que asegura que cuando visitaba la casa del político "tenía que seguir un protocolo muy estricto para que nadie se enterase de que había ido y me echaba justo después de tener relaciones sexuales". En su testimonio, la denunciante narra que Errejón insistía en "tener sexo sin condón y realizar prácticas sexuales humillantes".

Desde el pasado jueves la cuenta de Cristina Fallarás se ha llenado de testimonios de mujeres anónimas que denuncian haber sufrido violencia machista por parte de políticos y militantes de partidos de izquierdas. Esta cascada de testimonios ha animado también a que mujeres como la actriz Elisa Mouliaá relaten su experiencia y denuncien ante la Policía.