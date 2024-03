Las víctimas de violencia vicaria dicen "basta" a permitir visitas de padres maltratadores

Se ha celebrado en Barcelona el III Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional. Las asociaciones han criticado la falta de formación de los jueces que siguen permitiendo que los padres culpados por violencia machista visiten a los menores. Han dicho "basta" ya que estas situaciones van en contra de lo que establece la ley.

Las víctimas reclaman a la administración dos medidas que incumplen la orden legislativa. La primera reivindica que los niños dejen de pasar tiempo con los padres agresores y la segunda aboga por el desempleo del término 'síndrome de alienación parental'. Esto quiere decir que los menores son coaccionado por alguno de sus progenitores para que dejen de tener vínculos respecto al otro pariente.

Cuando existe un posible caso de violencia machista, se deben de prohibir las visitas del padre. Medida que se incumple

"en el 88% de los casos", ha declarado la jurista Francisca Granados, quien ha recalcado que falta conocimiento y perspectiva de género en los profesionales que llevan estos casos.

"Si un médico se equivoca y muere un paciente, tiene consecuencias. Cuando un juez deja a unos niños con su padre y les mata, ¿saben qué pasa? No pasa nada", ha lamentado Granados.

La ministra de Juventud e Infancia Sira Rego también ha acudido al encuentro y ha expresado la importancia de seguir desarrollando la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia aprobada en 2021.

"Es inasumible el porcentaje de niños que sufre violencia y debemos acabar con el silencio en torno a ella", ha manifestado la ministra. También ha sentenciado que "un maltratador no puede ser un buen padre" y que los menores también tienen derecho a opinar sobre lo que les afecta".

"Me separaron con un biombo de mi padre agresor"

El pasado 20 de marzo, en la víspera del encuentro, se publicó una nota de prensa que difunde testimonios en primera persona de niños que han sufrido la violencia vicaria y la violencia de género institucional, pero la Justicia no ha velado por ellos.

Belén (nombre ficticio) estuvo denunciando desde los 9 hasta los 14 años que su padre había abusado de ella. Sin embargo, el juez archivó la causa porque no creyó sus palabras. "Cuando me hicieron ir a declarar estaba aterrada e indefensa. Me separaron con un biombo de mi padre agresor. Notaba su respiración otra vez cerca de mí", relató la víctima.

"Mi madre siempre intentó protegerme y nuestro vínculo de amor ha sido un pilar en mi vida. Ahora me toca a mí luchar en su nombre. Ahora me toca a mí usar mi voz, hasta ahora silenciada, para pedir que cese la tortura institucional a la que llevamos sometidas más de 20 años", ha expresado otra de las víctimas de la violencia de género.