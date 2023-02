Más de 10 suicidios al día devuelven la salud mental al epicentro del debate parlamentario

Era marzo de 2021 cuando el diputado de la bancada del PP Carmelo Romero gritó en el hemiciclo del Congreso "¡vete al médico!" al portavoz de Mas País, Iñigo Errejón. En ese momento, este preguntaba al presidente, Pedro Sánchez, por la salud mental de los españoles tras la pandemia y el confinamiento. "Diez personas al día se suicidan en España, yo he tenido que volver a mirar el dato. Si digo diazepam, ¿por qué todos sabemos de lo que hablo? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a vivir medicados?", relató Errejón antes de ser increpado por el parlamentario conservador, quien pidió disculpas más tarde por su "frase desafortunada".

Desde ese momento, la importancia de los problemas de salud mental agravados por la pandemia se hicieron un hueco en la actualidad política, formando parte de los discursos y motivando varias iniciativas destinadas a atajar el tsunami de trastornos de salud mental. De hecho, el Ministerio de Sanidad actualizó en diciembre de 2021 la Estrategia de Salud Mental (la anterior fue en 2009), un plan que cuenta con un presupuesto de 100 millones euros e incluye un teléfono de atención al suicidio activo 24 horas al día.

Pero como suele ocurrir con tantos otros asuntos de actualidad, la salud mental se alejó del foco político y mediático, aunque el problema, lejos de mejorar, se ha agravado a lo largo de este tiempo. Los datos oficiales más recientes hacen sonar todas las alarmas. Es por ello que este asunto regresa al epicentro del debate parlamentario y lo vuelve a hacer de la mano de Más País-Verdes Equo.

La formación de Errejón lleva este martes al Pleno del Congreso una proposición no de ley relativa a la prevención del suicidio. En el texto, se insta al Gobierno a "llevar a cabo las reformas legales necesarias para poner en marcha un permiso de acompañamiento a personas en riesgo de suicidio" de hasta dos semanas para la persona "acompañante/cuidadora" designada por el paciente en situación de alto riesgo, y que podrá ser financiado "con fondos públicos para que la persona acompañante no renuncie a su salario", añade el texto.



Tercera subida consecutiva en 2021

La medida, sin rango de ley, será debatida este martes y votada este jueves. "El mejor aliado de los pensamientos suicidas es la soledad. Hablar de lo que duele es un primer paso para empezar a estar mejor. Pero hoy por hoy, hay madres, padres, hermanos y amigos que no pueden acompañar a uno de los suyos cuando está en riesgo de quitarse la vida porque, si lo hacen, corren el riesgo de que los despidan del trabajo que necesitan para comer. Los entornos más vulnerables son los más expuestos y, a su vez, los que más problemas tienen para acompañar por no poder dedicar ese tiempo a cuidar", expone la proposición no de ley.

Asimismo, la propuesta de Errejón, basada en una iniciativa que Más Madrid planteó en la Asamblea madrileña, pone el foco en el incremento de los suicidios en los últimos años. En España, esta realidad está detrás de la muerte de más de 4.000 personas cada año y va en aumento entre la población más joven. En 2021, se registró un nuevo récord a tenor de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Y es que, además de ser la tercera subida consecutiva, fue la más alta desde que comenzaron a establecerse registros (1980) al alcanzar las 4.003 personas, esto es, casi 11 suicidios al día. Sin embargo, las cifras del primer trimestre de 2022 apuntan a un nuevo aumento al contabilizarse solo en este periodo 2.015 suicidios, un 5,1% más que en el mismo marco temporal de 2021.

"Y se estima que hay entre un 30-40% de suicidios ocultos, no registrados en las estadísticas oficiales. No solo por ser una muerte 'vergonzante' para muchas

familias, sino también por miedo a no percibir los familiares los seguros de vida. Además, por cada suicidio consumado se calcula que hay 20 intentos. Es decir, hoy mismo hay alrededor de 200 personas en nuestro país que están intentando quitarse la vida", añaden desde Más País.

Otras iniciativas

Cuando esta formación registró la iniciativa, el propio Errejón reconoció que esta medida es "sencilla, rápida y barata", aunque no sustituye todo el paquete de actuaciones que hay que hacer. "Hace falta más plazas en los hospitales, más plazas en los centros de día y, sobre todo, más plazas para que haya psicólogos en la pública", explicó en rueda de prensa el pasado mes de enero.

En este sentido, la semana pasada, Unidas Podemos reclamó al PSOE desbloquear la tramitación de siete leyes. Entre ellas destaca su proposición de ley de salud mental, admitida a trámite en septiembre de 2021 y que acumula 53 ampliaciones del plazo de enmiendas. El texto legislativo, precisamente, ahonda en la prevención del suicidio.

Teniendo en cuenta un informe del Defensor del Pueblo fechado de enero de 2020, hay seis psicólogos y ocho psiquiatras en el sistema público de salud por cada 100.000 habitantes. Así, para homologar estos datos a la media europea, la propuesta de los morados recoge unas ratios mínimas de profesionales: al menos 18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos, y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes, además de unos tiempos máximos de acceso a los servicios de salud mental.