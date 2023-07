Más de 200 diputados no repetirán en el Congreso: quiénes se quedan sin escaño tras el 23J

Las elecciones de este 23J han dejado un Congreso bastante repartido entre izquierda y derecha. PSOE y Sumar necesitan la abstención de Junts, además del apoyo de ERC, Bildu, PNV y BNG, para revalidar el Gobierno de coalición. Por su parte, Feijóo no parece tener opciones de ser presidente después de la negativa del PNV a apoyar su investidura. Pero la forma en la que ha quedado el reparto de escaños entre los partidos no es la única novedad. El Congreso contará con muchas caras nuevas: 206 diputados de los 349 de la anterior legislatura —el escaño de Alberto Rodríguez no lo llegó a ocupar nadie— no volverán a la Cámara baja.

Entre esos parlamentarios que no volverán al Congreso hay quienes no se presentaban en las listas —un total de 139, aunque alguno de ellos no repitió como candidato al Congreso por presentarse al Senado— y quienes sí lo hacían, pero no han conseguido revalidar el acta —es el caso de 67 diputados, aunque alguno de ellos se presentaba ya lejos de los puestos de salida—.

Por contra, son 143 los diputados de la XIV legislatura —de diciembre de 2019 a mayo de 2023— los que volverán al Congreso cuando se constituyan las nuevas Cortes este 17 de agosto. Entre las caras conocidas que no estarán en la nueva legislatura en la Cámara baja se encuentran Inés Arrimadas y Edmundo Bal de Ciudadanos, Ana Oramas de Coalición Canaria, Irene Montero y Pablo Echenique de Podemos o Mireia Borrás y Carla Toscano de Vox.

Entre esos 206 diputados que no volverán al Congreso hay 68 del PSOE, 49 del PP, 28 de Vox y 26 de Unidas Podemos. También los 10 que obtuvieron escaño por Ciudadanos, ya que el partido ni siquiera se ha presentado a las elecciones de este 23J. Lo mismo ha pasado con los diputados del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y Foro Asturias (FA): Jose María Mazón e Isidro Martínez Oblanca. Ambos partidos renunciaron a presentarse el 23J. Foro Asturias renunció a coaligarse con el PP como en anteriores comicios y, además, Martínez Oblanca ha abandonado el partido.

Tampoco han conseguido acta los socialistas Felipe Sicilia, que no se presentaba, y Zaida Cantera, que ocupaba el número 16 de la lista por Madrid, pero el PSOE ha obtenido solo 11 escaños en esta circunscripción. En la lista del PP de Madrid también se han quedado sin representación diputados de la anterior legislatura, como Antonio González Terol o Percival Manglano. Le ha pasado igual a Carlos García Adanero, que en la anterior legislatura era diputado por Unión del Pueblo Navarro (UPN). Aunque si el PP consigue un escaño más en Madrid gracias al voto CERA, será él quien obtenga el acta.

Vox, el que menos renueva

El partido de ultraderecha es, entre los grandes, el que menos ha renovado sus diputados. 24 de los 33 que ha obtenido ya tenían un escaño en el Congreso en la anterior legislatura. Aun así, en Vox hay muchos diputados que han perdido su acta. Sobre todo por la caída del partido, que ha pasado de 52 a 33 escaños. Entre otros, Inés María Cañizares o José Luis Steegmann.



El grupo parlamentario en el que menos diputados repiten es, evidentemente, el de Ciudadanos, que se queda fuera del Congreso al completo tras no presentarse a las elecciones. Aun así, hay exmiembros del partido naranja —pero no diputados— que han obtenido escaño este 23J por otros partidos. Es el caso de Nacho Martín Blanco, Pere Lluís Huguet y Aurora Nacarino-Brabo que serán diputados del PP y de Carina Mejías, que lo será de Vox.

Partidos que marchan

También salen del Congreso los dos diputados de la CUP, Albert Botran y Mireia Vehí. Se volvían a presentar, pero el partido se ha quedado sin representación. Algo similar ha sucedido con Teruel Existe. Su diputado en la XIV legislatura, Tomás Guitarte, en esta ocasión iba como número 2 en lugar de como cabeza de lista, pero la formación tampoco ha obtenido ningún diputado.

También se han quedado fuera del Congreso todos los diputados que tenía el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). Varios repetían en listas pero no han logrado escaño. Aunque algunos iban en los últimos puestos a modo de cierre simbólico, como el hasta ahora diputado Sergi Miquel. Lo mismo hacían diputados de otras formaciones. Iban a abandonar el Congreso, pero se les colocó en puestos simbólicos en las listas. Es el caso de Jaume Asens de Sumar y En Comú Podem, Joan Mena de Esquerra Republicana de Catalunya o Ana Oramas de Coalición Canaria.

En cambio, hay un partido donde todos sus diputados repiten: EH Bildu. Sus cinco diputados de la anterior legislatura volvían a ir en listas y los cinco han conseguido su escaño. La formación abertzale, además, ha logrado sumar un escaño más y tendrá seis parlamentarios. El nuevo diputado es Koldo Leoz, cabeza de lista del partido por Navarra.