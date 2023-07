Estos son los diputados del Congreso después del 23J

El Congreso surgido de las elecciones de este 23J presenta bastantes caras nuevas. Más de la mitad de parlamentarios no estaban en la Cámara baja antes de las elecciones. Además, el Congreso estará mucho más masculinizado que en la anterior legislatura.

Un total de 142 diputados que hasta la disolución de las cámaras se sentaban en el Congreso directamente no se habían presentado a las elecciones generales del 23J y, por lo tanto, ni optaban a revalidar su escaño. Es el caso, por ejemplo, de la hasta ahora diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, o de algunos dirigentes de Podemos, como Irene Montero o Pablo Echenique.

La desaparición de Ciudadanos también ha tenido mucho que ver en este cambio en los titulares de los asientos de la Cámara baja —aunque algunos exdiputados y exdirigentes de Ciudadanos han obtenido escaño tras cambiarse al Partido Popular—. También ha afectado el descalabro electoral de Vox, que ha perdido 19 escaños, y la configuración de las listas de Sumar.

En total, 67 parlamentarios que sí se presentaban en las listas no han conseguido revalidar su escaño en el Congreso. Sumados a los que no se presentaban son un total de 209. Es decir, que solo 141 diputados de esta última legislatura repiten tras el 23J: el 40,29%.

No sólo sorprenden los diputados que no repetían en las listas, también llaman la atención algunos nombres de políticos que se han quedado a las puertas por la posición en la que concurrían en determinadas circunscripciones y que no han conseguido hacerse con el escaño. Por ejemplo, Zaida Cantero, que no ha conseguido escaño por el PSOE, o Carla Toscano, Inés María Cañizares y Juan Luis Steegmann, que tampoco han obtenido acta como candidatos de Vox.

Varios partidos también han salido del Congreso y, por tanto, sus diputados. Es el caso de los dos diputados de la CUP, que en esta ocasión no ha obtenido ningún escaño. Tampoco han obtenido representación otros partidos como el PDeCAT o Teruel Existe. Otros, como el Partido Regionalista Cantabro (PRC) o Foro Asturias, ni siquiera se han presentado este 23J, a pesar de tener representación en la última legislatura.

Parlamento masculino

El Congreso escogido en las urnas de este 23J será más masculino que el que había hasta ahora. Los 350 escaños serán ocupados por 196 diputados y 154 diputadas. El partido con menos presencia femenina es Vox, que tendrá en su grupo parlamentario a 25 hombres y solo ocho mujeres.

PP, PSOE y Sumar también tienen más diputados que diputadas, pero la diferencia no es tan grande. El Partido Popular contará con 77 parlamentarios y 59 parlamentarias; el PSOE, con 62 y 60; y Sumar, con 17 y 14.