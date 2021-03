El secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, suele contestar a periodistas cuando se le pregunta por algún tema con un emoticono en el que aparece una cara con la boca cerrada por una cremallera. Su nombre suena poco en los medios, mientras que su superior en rango y jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, es quien se suele llevar todos los honores cuando las cosas salen bien.

Sin embargo, desde que llegó a La Moncloa, Félix Bolaños es el que está en la cocina de todos los temas cuando se ponen difíciles. Y es este abogado laboralista (dice alguien que compartió con él despacho que era el mejor en su área) a quien Pedro Sánchez le ha hecho el encargo, tal vez, más importante del 40º Congreso Federal del PSOE que se celebrará a mediados de octubre: diseñar el futuro del partido para 2030. Y en el PSOE esta designación no ha pasado inadvertida.

Sánchez, que afronta un Congreso plácido, con todo el partido entregado y donde no se esperan más que disputas puntuales, que no irán más allá de cómo se afronta el debate de la monarquía o los equilibrios territoriales en la dirección del partido, ha encargado a Bolaños diseñar el camino del PSOE en la próxima década.

Para Sánchez, no es un asunto de relleno más entre todas las ponencias sectoriales previstas para el 40º Congreso Federal, ya que el líder socialista siempre ha deslizado entre líneas que uno de sus objetivos es dejar sentadas unas bases para el futuro para el partido, algo que también quiere para el país.

Y, para ello, nadie mejor que Bolaños, quien ha estado en las negociaciones más difíciles, desde la exhumación del dictador Francisco Franco, pasando por los trabajos para diseñar la desescalada tras el confinamiento y hasta en el intento fallido de la moción de censura en Murcia. Pero, además, es quien es llamado a enfriar los enfrentamientos con Unidas Podemos en las segundas líneas cuando las cosas suben de tono.

Félix Bolaños, cuando prometió el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno, en el Palacio de la Moncloa, en presencia de Pedro Sánchez, el jefe de gabinete, Ivan Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. — Pool Moncloa/ Fernando Calvo

Además, Bolaños tiene un plus que no tiene Iván Redondo: es del PSOE. En el socialismo madrileño se le conoce y se le respeta. Y no ha dejado de cuidar el territorio. Pero, además, ha trabajado en las interioridades del partido. De hecho, desde 2014 fue el secretario de la Comisión de Ética y Garantía del partido hasta llegar a La Moncloa. Y fue el coordinador para la elaboración del nuevo Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos del PSOE, que se aprobó por el Comité Federal el 17 de febrero de 2018. Conoce el partido de arriba a abajo.

El PSOE prepara el Congreso

No obstante, el PSOE ya está en fase de preparación del Congreso y la Ejecutiva Federal del partido aprobó el lunes la estructura y los nombramientos para ir configurando el esqueleto programático del cónclave socialista.

Así, Hana Jalloul, secretaria de Estado de Migraciones, y Lina Gálvez, parlamentaria europea, serán las coordinadoras de la Ponencia marco. Y

los ponentes para las diferentes áreas serán: Jonás Fernández, de Asturias, para Economía y Empleo; Isabel Gil, de Extremadura, para Feminismo; Eva Granados, de Catalunya, para Inclusión social y Políticas de Bienestar; Ainoa Quiñones, de Cantabria, para Ciencia y Sanidad; José Manuel Albares, del Partido Socialista en Europa, para España en Europa y en mundo; Aina Calvo, de Baleares, para Transición Ecológica justa y Biodiversidad; Pilar Alegría, de Aragón, para Educación, Universidades, Cultura y Deportes; Nira Fierro, de Canarias, para Nuevos derechos y Libertades, políticas de diversidad; Denis Itxaso, de Euskadi, para España autonómica y Reto Demográfico; José Miñones, de Galicia, para España Municipal y el Mundo Rural; Ana Redondo, de Castilla y León, para Regeneración Democrática, Justicia, Memoria Democrática y España Constitucional, y el ya citado Félix Bolaños, de Madrid, para PSOE 2030, un partido de futuro.

El PSOE además, anunció que en cada una de estas áreas se celebrarán Conferencias que sirvan de debate para la elaboración de la Ponencia Marco. Para Sánchez, el Congreso marcará un punto de inflexión en el partido para prepararlo de cara a un futuro electoral en poco más de año y medio.