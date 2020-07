90.000 alumnos andaluces no pudieron seguir el curso por medios telemáticos durante la emergencia sanitaria

El alumnado que no pudo seguir el curso por medios telemáticos en Andalucía, desde el cierre de los centros educativos debido a la emergencia sanitaria causada por la covid fue de 90.882, el 5,17% del total, según los datos en poder de la Consejería de Educación. Para obtener este dato, la Junta implementó un cuestionario en el sistema de información Séneca que cumplimentaron las personas responsables de las tutorías de los centros sostenidos con fondos públicos. Así consta en la respuesta por escrito que ha dado la consejería a una petición de información pública de Más País Andalucía a la que ha tenido acceso Público. Esta cifra es la que ha venido manejando en alguna ocasión el consejero Javier Imbroda.

Cómo afrontar la brecha digital, que, en opinión de Esperanza Gómez, coportavoz de Más País Andalucía, es en realidad una brecha social, es una de las claves del próximo curso, que está lleno de incertidumbres y en cuya reapertura con seguridad trabaja la Consejería, junto a los directores de colegios, las ampas y los sindicatos.

De momento, la Junta ha afrontado una importante contestación a sus planes de reapertura, porque los equipos directivos y las ampas han sentido que el Gobierno pretendía trasladar la responsabilidad de la seguridad a cada colegio e instituto. "Lo deja todo en manos de los equipos directivos y él se lava las manos. Es un despropósito lo que intenta hacer", resume a Público un jefe de estudios de un instituto público de Andalucía.

La viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, consciente de que el enfado de la dirección de algunos centros es considerable, mantuvo este miércoles un encuentro con directores de la provincia de Sevilla en el que trató de rebajar la tensión. "Lo que se les pide especialmente este año es un esfuerzo desde el punto de vista organizativo, es decir, la elaboración de un protocolo específico que recoja las medidas a implementar en el ámbito educativo, en el marco de las medidas de salud", aseguró la viceconsejera en un comunicado.

Este protocolo "es –explica la Junta– un documento organizativo del centro, que parte de las indicaciones de la Consejería de Salud y Familias". "Para su elaboración se ha puesto a disposición de los directores y directoras el apoyo y asesoramiento de los Servicios de Inspección Educativa, las unidades de prevención de riesgos de las delegaciones territoriales, y los recursos de la propia Consejería de Educación y Deporte", asegura el Gobierno. Los directores de centros consideran que las medidas de seguridad que pretende el Ejecutivo "resultan en su mayoría imposibles de cumplir".

Así las cosas, sin que aún esté claro al 100% cómo se va a regresar al colegio en Andalucía, y ante el riesgo de que algunos centros tengan que cerrar, el asunto de los alumnos descolgados del mundo digital adquiere relevancia. Durante la emergencia, la Junta, entregó, en régimen de préstamo, 7.401 tabletas y 7.871 tarjetas SIM "para facilitar la conexión a internet" del alumnado matriculado en centros situados en zonas que la Junta considera como de "cohesión e inclusión social", una cifra a todas luces insuficiente para la envergadura del problema.

Además, Educación argumenta en su respuesta a Más País que puso en marcha el programa El cole en casa con La Banda en la televisión pública autonómica "con el objeto de reforzar el apoyo y la atención educativa" y que también solicitó la colaboración de las entidades locales "para facilitar la comunicación entre los centros educativos y el alumnado y sus familias y la entrega de recursos educativos".

Reflejo de la desigualdad

Para Gómez, coportavoz de Más País Andalucía los datos "son reflejo de la brecha social, de desigualdad, que existe en Andalucía". "Nos parece que la cifra no refleja el problema en toda su magnitud. A ese 5% hay que sumar un número importante de familias que no han podido realizar las labores docentes en casa, porque sus padres y madres trabajaban y no disponían de los medios o el tiempo necesario para ello".

"Si bien todos entendemos –agrega Gómez– que antes de la emergencia el sistema no estaba preparado para la docencia on-line, la Junta de Andalucía está demostrando hoy una falta enorme de planificación a la hora de abordar el próximo curso. La brecha de desigualdad educativa es la primera tarea que se va a tener que abordar. A pesar de las alertas, la Junta de Andalucía, más allá de instalar gel hidroalcohólico en los colegios, no esta planificando ningún tipo de medidas para una vuelta al cole segura. No es momento de ser tacaño con los fondos. Invertir en educación es invertir en futuro. Vamos a recibir fondos europeos y fondos covid para afrontar las situaciones de desigualdad agravadas por la pandemia. Esperemos que el señor Moreno Bonilla y el señor Imbroda estén a la altura de las circunstancias, aunque de momento no lo están".

¿Qué va a hacer al respecto la Junta de Andalucía este año? La previsión de la Consejería de Educación es invertir 45 millones de euros en ordenadores portátiles "para que estén a disposición de los centros educativos para el próximo inicio del curso escolar", según informó en un comunicado. "Estos dispositivos electrónicos se entregarán a los centros para su utilización en la práctica docente, tanto por el profesorado como por el alumnado, en la docencia presencial y, en su caso, en la no presencial", afirma la Junta. El objetivo es que, al igual que sucedió con las tabletas y las tarjetas SIM durante la pandemia, sirvan para que "el alumnado sin medios tecnológicos" pueda "continuar con su formación online".

La compra de portátiles, afirma Educación, "se une a otras medidas para impulsar cambios metodológicos como mejora la conectividad, con 1 Gbps en el cien por cien de los centros educativos, y la formación en competencias digitales para los más de 100.000 docentes de los centros públicos".