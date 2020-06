Con el avance de la desescalada, Vox ha dado rienda suelta a su discurso más xenófobo. Diferentes declaraciones de sus dirigentes y acciones que han llevado a cabo en los últimos días vuelven a apuntar en la dirección de que España es solo para los españoles. Este lunes, su presidente, Santiago Abascal, ha insistido en uno de sus postulados más racistas: "Esta crisis refuerza nuestra idea de que no puede haber una sanidad universal para todos porque los recursos del Estado son limitados".

Con la excusa de la emergencia por el coronavirus, el partido de ultraderecha ha reiterado su mantra de que el Estado no tiene recursos suficientes para atender a los inmigrantes. En una entrevista a Redacción Médica, Abascal ahonda en este discurso: "Hay que limitar o prohibir el acceso a la sanidad a la inmigración ilegal, salvo para necesidades urgentes y extremas; y aprovechar esa documentación que tienen las comunidades para ponerlas a disposición de la Policía y los cuerpos jurídicos para repatriarlos a sus países de origen".

Abascal considera que esta crisis ha puesto de manifiesto que es necesario un control más férreo de las fronteras, algo contrario al espíritu de la Unión Europea de la libre circulación de personas. "Claro que los problemas de salud pública entienden de fronteras y visados. Si hubiera control de fronteras, el virus no se habría introducido en España o, por lo menos, no habría entrado con tanta fuerza. Las fronteras están para proteger las naciones", ha asegurado.

Es más, atribuye las muertes por coronavirus en España a que el Gobierno cerró, en su opinión, tarde las fronteras: "Si lo hubieran hecho, hoy no tendríamos que lamentar la muerte de más de 40.000 compatriotas".

Las palabras de Abascal no son sino una expansión de la estrategia criminalizadora de su partido hacia los inmigrantes, precisamente uno de los colectivos más castigados por esta crisis. La semana pasada, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, lanzó un mensaje a los migrantes supuestamente alentados por el supuesto "efecto llamada" del Ingreso Mínimo Vital y les pidió que no vengan a España porque sufrirán una "enorme decepción" y el país no tiene capacidad para pagarles.

El portavoz remarcó que "el poco dinero que hay en España es para los españoles sin trabajo, a los que no les llegan los ERTEs ni las ayudas prometidas".

Campaña #LoNuestroPrimero

Y este domingo Vox inició en todas sus redes sociales la campaña #LoNuestroPrimero destinada a incentivar el producto nacional y anteponerlo a cualquier otro para lograr así reactivar numerosas industrias.

"El Gobierno ha abandonado por completo a los trabajadores, a los autónomos y a los pequeños empresarios. En VOX iniciamos la campaña #LoNuestroPrimero porque para nosotros España es lo primero y su recuperación económica un asunto de emergencia nacional", señalaba a través de un tuit el líder de VOX, Santiago Abascal.

Este mensaje está acompañado de una imagen en la que se puede apreciar la consigna: "el producto nacional te necesita" y de un enlace a un vídeo de diez minutos de duración en el que varios trabajadores de sectores tan castigados como la agricultura, la ganadería, el turismo o la hostelería destacan una necesidad: "Los españoles debemos unirnos y ayudarnos mutuamente".