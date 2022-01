La Abogacía del Estado señala que 'El Albondiguilla' no ha devuelto el dinero obtenido en 'Gürtel' y aún lo disfruta

La Abogacía del Estado asegura que el exalcalde del municipio madrileño de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, no ha "devuelto las cantidades percibidas" durante la trama 'Gürtel' y las continúa disfrutando "a día de hoy". Así se desprende del informe del juicio por las presuntas actuaciones en la trama liderada por Francisco Correa que ha elaborado la Abogacía.

Este concuerda con lo señalado por el Ministerio Fiscal, que también hizo hincapié en que Panero no ha liquidado la cuota defraudada. Sin embargo, la abogada del Estado, que aunque ha tildado de "brillante, minuciosa y exhaustiva" la acusación ejercida por la fiscal Concepción Nicolás, difiere en un punto con el informe presentado por la Fiscalía.

En concreto, el Ministerio Fiscal imputaba a Panero un delito de cohecho pasivo o, de forma subsidiaria, un delito contra la Hacienda Pública. Pero por su parte, la representante de la Abogacía ha defendido que "ambas condenas pueden y deben coexistir".

Además, según recoge Europa Press, la abogada del Estado ha recordado que, en su escrito de reconocimiento de hechos, El Albondiguilla "dedica pocas líneas" a detallar el funcionamiento de las estructuras societarias, las inversiones y la falta de tributación.

En su intervención, y tras solicitar una condena por el citado delito contra la Hacienda Pública, la abogada del Estado ha querido "recordar que Panero no ha devuelto las cantidades percibidas": "Las ha venido disfrutando o las disfruta a día de hoy o bien se las ha gastado. Pero una eventual condena equivale a una restitución de los caudales", ha sostenido.



Los saldos no coinciden con los cohechos percibidos

Aunque el que fuera alcalde de Boadilla del Monte asegurara en el juicio que su situación económica era crítica, la Abogacía del Estado cree que "no solo es posible afirmar que los saldos de la cuenta que la Agencia Tributaria" tuvo en cuenta "para liquidar la cuota defraudada no proceden de cohechos, sino que existe prueba suficiente para concluir que esos saldos no coinciden con los cohechos percibidos".

Y es que mientras que en el caso de Correa y el resto de los acusados existe una "correlación clara entre las fechas, las cuantías percibidas y los saldos bancarios", eso "no ocurre así con González Panero". "La parte suya que figura pagada íntegramente en la agenda de Pablo Crespo no tiene ningún reflejo en las cuentas bancarias suizas", ha apuntado, añadiendo: "La única explicación es que los saldos de las cuentas bancarias no son los cohechos percibidos".