El exalcalde de Boadilla admite que el PP le ordenó la financiación ilegal de las campañas con parte de las comisiones

El exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, apodado 'el Albondiguilla', ha confesado este martes en el juicio por la segunda época de la trama 'Gürtel' que recibió instrucciones del PP para financiar ilegalmente gastos de campaña del partido con las comisiones que recibían de empresas adjudicatarias entre 2001 y 2009, periodo en el que prácticamente todo el urbanismo de Boadilla estuvo en manos de la trama corrupta, con el amaño de las adjudicaciones y el cobro de comisiones para los cargos del PP.

No sólo las campañas electorales en Boadilla, sino también en otros municipios donde no gobernaba el PP, porque en estos casos "no había forma de que pudieran tener una financiación irregular para esas campañas", ha dicho. Según González Panero, la consigna era sufragar parte de los gastos de las campañas "por fuera" para no superar el límite exigido por la ley. Ha puesto un ejemplo al respecto: si en un acto se necesitaba un número determinado de banderolas, "se facturaban 30 al PP y otras 200 había que pagarlas por fuera", ha explicado el que fuera alcalde de Boadilla entre 1999 y 2009.

El exalcalde de Boadilla, para quien la Fiscalía pide 40 años y 9 meses de prisión, ha seguido el guion de su confesión en esta causa y ha señalado al PP como el ordenante de las instrucciones para financiar fraudulentamente las campañas. En concreto, ha señalado al gerente regional del PP, pero no ha sabido precisar si se trataba de Beltrán Gutiérrez o de su sucesor.

También ha mencionado "llamadas de Moncloa", en la época en la que era el presidente José María Aznar, en las que le sugirieron "cosas relacionadas" con el ayuntamiento. "Adjudicaciones no, pero sí nombramientos", ha señalado.

González Panero ha admitido que "dejó hacer" al líder de la trama, Francisco Correa y ha admitido adjudicaciones "a dedo" a empresarios, señalando concretamente a Alfonso García-Pozuelo, gerente de Constructora Hispánica, que luego "abonaban comisiones". Entre las que el exalcalde recibió, según la Fiscalía, 'el albondiguilla' ha reconocido este martes una de 510.000 euros y otra de 180.000 euros.

El papel de Pío García Escudero

El exalcalde ha explicado que nombró como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) a Francisco Díaz porque se lo "sugirió" el presidente regional del partido, Pío García Escudero, "que era arquitecto y en materia de urbanismo y suelo intervenía activamente", ha dicho.

Respecto a Francisco Correa, el exalcalde de Boadilla ha indicado que gozaba de una influencia importante en el PP y que "entraba en la sede del PP sin necesidad de acreditación". También ha explicado que en alguna ocasión Correa apareció con Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, o incluso con el exvicepresidente del Ejecutivo, Rodrigo Rato. Según González Panero, el líder de 'Gürtel' le instruyó para "vender" Boadilla del Monte "como un municipio importante". "Me dijo que tenía que vestir mejor de lo que vestía. Le acompañé a una camisería donde compramos camisas para mí", ha revelado, coincidiendo con la Fiscalía, que apunta varios 'regalos' de la red de Correa a González Panero consistentes en trajes y camisas.

Arturo González Panero es uno de los 27 acusados en la pieza Boadilla del Monte, de la causa 'Gürtel', que ha reconocido los hechos que le imputa la Fiscalía Anticorrupción, junto con otros 16 acusados más. El PP figura en este juicio como partícipe a título lucrativo por el supuesto beneficio que obtuvo de la trama, que la Fiscalía cifra en 204.198,64 euros.