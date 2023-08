La alcaldesa de La Granjuela (PP), grabada conduciendo un vehículo de obra tras las fiestas del municipio

Este martes un vídeo corrió como la pólvora por las redes sociales. En este, la alcaldesa del municipio cordobés de La Granjuela, Montserrat Paz Jurado, conducía un vehículo de obra municipal sin chaleco ni cinturón. El esperpéntico escenario se completa con el momento en el que esto ocurría: al amanecer, justo después de las fiestas de la Virgen del Valle, celebradas en la zona entre el 28 y el 30 de julio.

"Las ferias de los pueblos se acaban así", aseguraba en el vídeo la acompañante de la regidora, sentada a su lado en el vehículo, con copa y teléfono en mano. La joven grabó con su dispositivo móvil lo que estaba ocurriendo colocada de espaldas al sentido de la conducción y también sin cinturón de seguridad. Aseguró, además, que no sabían a dónde iban.

Paz, parlamentaria andaluza hasta el pasado 28M, saludó a la cámara sonriendo mientras conducía por calles cercanas al edificio consistorial. De fondo, un hombre le gritó que tuviese "cuidado", que el vehículo era suyo.

Fue la propia acompañante de la alcaldesa la que subió el testimonio audiovisual a su Instagram. Poco después, la escena provocaba una oleada de críticas en Twitter, algunas de las cuales pedían su dimisión.

Un perdón "insuficiente"

Ha sido tan grande el revuelo que la alcaldesa se ha visto obligada a emitir un comunicado en el que trata de explicar la situación y pide perdón. "Como alcaldesa de La Granjuela hago este comunicado para pedir disculpas a todos los vecinos ante los hechos ocurridos en la madrugada del viernes al sábado", explica en una nota en su cuenta de Facebook.

La regidora insiste en que su intención "no era otra que la de ayudar" a los trabajadores. Según su versión de los hechos, para las fiestas patronales se contrató "un grupo electrógeno" para suministrar luz al recinto ferial.

"El cableado tenía un empalme protegido por una valla de obra. Cuando estuve mirándolo, quise protegerlo con otra verja, para que no se pudiese acceder y así evitar el peligro", explica la política del PP. Pidió a los operarios de la obra que le "dejaran un dumper para ir hasta donde había material y coger una valla a modo de refuerzo", completa. Respecto a la amiga que la acompañó, asegura que fue para echarle una mano "porque a peso no se puede coger".

Su petición de perdón ha sabido a poco. Algunos usuarios la han comparado con el sinsabor de la disculpa del rey emérito allá por 2012, año en el que Juan Carlos I recitó el famoso "lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir". Para otros, es motivo de una "investigación policial" con todas sus letras.

Mientras que el PSOE de La Granjuela ha comunicado a Público que no va a "hacer declaraciones sobre los hechos ocurridos", los socialistas de la Diputación provincial sí se han posicionado.

Una investigación policial "urgente y necesaria"

El secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE cordobés, Pepe Álvarez Rivas, ha afirmado a este medio que cree necesario que los cuerpos de Seguridad del Estado abran una investigación formal para comprobar si "la actuación irresponsable e imprudente" de la alcaldesa del PP incurre en infracciones administrativas o incluso en delitos por malversación de fondos públicos.

"Una cosa es la conducción temeraria con una amiga con cierta alegría por las calles del pueblo y la otra es la utilización de la maquinaria municipal para uso particular", defiende Álvarez tras recordar que, independientemente de la voluntad que tuviera, conducir un vehículo de esas características "no es su función".

El también diputado provincial señala como "urgente y necesaria" la actuación policial, dado que, entre otros aspectos, la alcaldesa condujo el vehículo sin cinturón ni chaleco de seguridad acompañada de una amiga y sin tener en cuenta que el vehículo era uniplaza.

Respecto a la disculpa de Paz, el diputado reconoce que "rectificar es de sabios", pero también añade que "se pueden cometer errores, pero no imprudencias".

"Estaban de feria, no era una emergencia la que llevó a la alcaldesa a conducir el vehículo. Ya lo dijo su acompañante. La mejor manera de acabar una fiesta espero que no sea la mejor manera de acabar con la carrera política de alguien", ha añadido.

Si el PP no actúa, estará dando "manga ancha para ellos y puño de acero para el resto", señala Álvarez

Álvarez echa en falta además una respuesta desde el PP de Córdoba para "saber el nivel de permisividad del grupo conservador cordobés sobre sus cargos públicos, si le ha llamado la atención o le ha reído las gracias en privado, ni tampoco qué responsabilidad le va a exigir y hasta dónde le va a permitir que siga actuando así".

El diputado recuerda que a Montserrat Paz se le ha concedido el cargo de asesora de Gobierno de la Diputación de Córdoba, puesto al que accederá oficialmente este jueves: "Ese es su premio".

Ha añadido que, si el Partido Popular no actúa pronto, estará mostrando "la doble vara de medir propia de la derecha: manga ancha para ellos y puño de acero para el resto".