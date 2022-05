Los aliados de Sánchez señalan la existencia de unas cloacas del Estado que el presidente niega

Las llamadas "cloacas del Estado" o "Estado profundo" han sido de una de las referencias principales usadas este jueves en el Congreso de los Diputados con motivo de la comparecencia del presidente del Gobierno para explicar el 'caso Pegasus'. Pedro Sánchez ha negado su existencia durante su intervención, reconociendo que sí existió una "policía patriótica" que actualmente está imputada dentro de la llamada Operación Kitchen. Pero nada más allá. Mientras, algunos portavoces políticos aliados del Gobierno han puesto sobre la mesa la vigencia de este deepstate.

Desde Unidas Podemos, a través del portavoz de En Comú Podem, no se han olvidado de mencionar esta cloacas. "En democracia con los adversarios se dialoga. Que se espíe al legislativo es grave. A sus abogados, también. Por menos se condenó al juez Garzón. En democracia a los abogados no se les espía. Nos habla de un problema con el Estado profundo y a un problema de cómo se ha afrontando el conflicto catalán", ha destacado Jaume Asens.

Y en su segundo turno le ha contestado directamente a Sánchez. "Usted nos ha dicho que no existe el Estado profundo, que no compremos esa teoría conspirativa. Pero lo cierto es que hay casi 60 personas o más espiadas sin autorización y no sabemos quién les ha espiado. ¿Marruecos? Pensamos que es verosímil que hayan sido los aparatos del Estado. Lo mejor es desclasificar los documentos, no hace falta que nos lo pida un juez", ha afirmado.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también ha hecho varias referencias al asunto. Durante su primer turno, ha destacado que este Gobierno "no ha limpiado sus cloacas" y ha recordado su enfrentamiento verbal con el ex Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino. "A mí me dice que por España lo haría todo. Todo es todo. Son 20 segundos que hielan la sangre a cualquier demócrata. Es importante saber si realmente hay gente con placa que se cree que este país es tan suyo que no cabe nadie más. Quizás son los mismos que también les espían a ustedes al servicio de otros", ha señalado.

Y durante su segundo turno de palabra, el dirigente catalán ha señalado que "se ha espiado a gente en este país por la cara". "Habla de que no hay policía patriótica. Fuentes Gago, Gómez Gordo, Sergio Ríos, Daniel Baena. ¿Son jardineros ahora? Están en plenas facultades trabajando. Pura cloaca", ha dicho en referencia a estos cargos policiales.

Mertxe Aizpurúa, portavoz de EH Bildu, ha pedido al Gobierno que aprovechen la situación "para depurar las cloacas y dar pasos hacia la democratización y la

regeneración de este Estado". A continuación le ha afeado que se nieguen a hacerlo. "No sabemos si porque lo que se descubra podría acarrear consecuencias políticas e incluso penales para algún miembro de su Gobierno, o porque de conocer todo lo ocurrido quedaría al descubierto lo que sigue en las sombras, el llamado Estado profundo, las cloacas del Estado, que actúan no solo al margen del Gobierno, sino contra el Gobierno", ha añadido.

Otros portavoces como Joan Baldoví también han hecho referencias a estas cloacas. "La maquinaria administrativa está engrasada desde hace una década para el autoritarismo, desde la cúpula judicial a la policía, pasando por las juntas electorales. El Estado todo. Incluso las leyes. Solo falta el cambio de Gobierno y seremos Polonia. Pero el PSOE no parece verlo", ha dicho, citando un tuit del periodista Pedro Vallín.

Lo mismo que Aitor Esteban, portavoz del PNV. "Usted dice que no existe el deepstate pero permítame que discrepe y es lo que explica lo que pasa en este país. Usted no lo admitirá pero lo sufren día a día y en muchos ámbitos", le ha recordado a Sánchez. "Tienen un miedo referencial a intervenir y modificar", ha añadido.