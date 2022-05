Rufián, a Sánchez: "No pueden decir frente a cualquier escándalo que esto es una democracia plena"

Las explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las medidas anunciadas este jueves en el Congreso tras el estallido del 'caso Pegasus' no convencen a los partidos afectados por el espionaje. Así lo han manifestado los representantes de partidos como ERC, PDeCat, Junts o EH Bildu. En este sentido, el portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, ha afeado al líder del Ejecutivo que contesten ante "cualquier escándalo" que España "es una democracia plena".

Rufián ha sido el primero de los portavoces independentistas en intervenir en la sesión tras las palabras de Sánchez. "¿Qué ha venido a hacer hoy aquí?", le ha preguntado. Las preguntas, de hecho, han copado la mayor parte de la intervención del dirigente catalán. "No nos dejan hacerlas en las comisiones de investigación que vetan", ha argumentado para ello. "¿Es usted consciente de que hay una operación de un búnker, que siempre ha existido, en el Estado profundo, que busca excitarnos a nosotros para desestabilizarlos a ustedes?", ha indicado.

"Ni un Estado ni un Gobierno puede tener una vida paralela y no se puede justificar. En un país donde la principal ley es la ley del silencio no es un país, es una mafia. España huele a cerrado, y a patriotismo tóxico que asusta", ha cargado Rufián. "La mejor manera de que esto sea una democracia plena es que sean conscientes de que no lo es. No pueden decir frente a cualquier escándalo que esto es una democracia plena", ha continuado.

Entre las preguntas planteadas por el portavoz de ERC se encuentran algunas como "¿qué amenaza representaban los espiados?", "¿qué amenaza representaba Pere Aragonès?", "¿por qué le espiaban mientras negociaba la investidura?", "¿quién espió al resto de personas?", "¿por qué viene prometiendo un mayor control judicial para el CNI cuando el mayor control es el presidente del Gobierno?".

También ha tenido palabras dirigidas a la ministra de Defensa, Margarita Robles. "¿Está de acuerdo con las respuesta de la ex jueza progresista, ministra favorita de la derecha, y con su actitud?", le ha dicho a Sánchez. "Estoy convencido de que ama a su país, pero lo ama mal. No se puede limitar a decir esto, está haciendo un flaco favor a su país y no se da cuenta. También van a pasar por encima de usted, ¿por qué ahora los protege?", la ha dicho Rufián a Robles, recordando que ella misma luchó contra las cloacas del Estado.

"¿Qué amenaza representaba Pere Aragonès?", ha preguntado el portavoz de ERC

Rufián ha dejado caer que este Gobierno "no ha limpiado sus cloacas" y ha recordado su enfrentamiento verbal con el ex Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino. "A mí me dice que por España lo haría todo. Todo es todo. Son 20 segundos que hielan la sangre a cualquier demócrata. Es importante saber si realmente hay gente con placa que se cree que este país es tan suyo que no cabe nadie más. Quizás son los mismos que también les espían a ustedes al servicio de otros", ha señalado.

Para terminar, aparte de dejarle un recado en clave catalana al portavoz de Unidas Podemos-En Comú Podem, Jaume Asens, ha advertido al Gobierno que "no pueden chantajearlos" constantemente. "Tenemos que equilibrar entre los avances que hacen pero también tenemos que avanzar en el Estado de Derecho".

Después de Rufián han intervenido también los portavoces de Junts y PDeCat, Miriam Nogueras y Ferrán Bel. Ambas fuerzas políticas también han sido objetivo del espionaje. "No puede salir aquí a soltar estas milongas. ¿Qué responsabilidades asume con el espionaje. No entiendo qué ha venido a hacer aquí, la responsabilidad las tiene todas. Criticar a la derecha no es asumir a la responsabilidad", ha afeado Nogueras.

Mientras, Bel ha dicho sentirse "decepcionado" con las explicaciones y que ha notado falta de empatía con las personas espiadas. "¿Qué dudas razonables presenta el informe de Citizen Lab? ¿El Gobierno la única responsabilidad que va a asumir es el cese de la directora del CNI?", ha preguntado el diputado catalán.

EH Bildu: "Nos ha pedido un acto de fe"

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, le ha pedido al presidente del Gobierno "valentía". "Lo que nos ha pedido es un acto de fe. Nosotras le hemos pedido algo simple: investigar, aclarar y depurar. Investigar qué es lo que ha ocurrido y como ha ocurrido, aclarar quien o quienes han decidido y participado en ello y depurar las responsabilidades que sean oportunas para que no vuelva a ocurrir", ha señalado.

La portavoz de EH Bildu ha pedido a Sánchez "que cuide al bloque de la investidura"

Para la dirigente vasca, este Gobierno "ha usado las mismas tácticas que los anteriores contra los adversarios políticos". Pero, ha dicho Aizpurúa, "con el agravante" de que hoy esos partidos apoyan medidas junto al Ejecutivo. En este sentido, la portavoz de EH Bildu ha pedido a Sánchez "que cuide al bloque de la investidura". "Que cuide el bloque plurinacional y de izquierdas que está ofreciendo mejoras en las vidas de la mayoría social y trabajadora. Y que enfrente los obstáculos con valentía y transparencia", ha añadido.

Sobre el espionaje, al grupo político vasco le quedan "tantas preguntas y tantas incógnitas", que pueden provocar más descredito del Gobierno y menor la confianza ciudadana en él. "Reformar el CNI para aumentar el control, con reformar la Ley de Secretos Oficiales está bien, pero no exime a este Gobierno de investigar y aclarar lo ocurrido con este caso de espionaje", ha apuntado.

Unidas Podemos pide avances con Catalunya

Tampoco ha estado exento de críticas la intervención del portavoz de UP-En Comú. "En democracia con los adversarios se dialoga. Que se espíe al legislativo es grave. A sus abogados, también. Por menos se condenó al juez Garzón. En democracia a los abogados no se les espía. Nos habla de un problema con el Estado profundo y a un problema d cómo se ha afrontando el conflicto catalán", ha destacado Asens.

El dirigente de UP ha tenido también un recado con ERC y la falta de apoyos al Gobierno tras el estallido de Pegasus. "Ser duro con el espionaje es compatible con defender los derechos de la gente. Los platos rotos no los puede pagar la gente. Miren más a su izquierda, a Bildu, y miren menos a sus socios de Junts", ha dicho.

Asens ha dicho que su grupo "celebra" algunas de las medidas tomadas por el Gobierno. En cambio, ha pedido que no se tenga que esperar al juez para desclasificar información. "Es una cuestión de higiene democrática. La democracia no debe tener miedo a la verdad", ha dicho. Por último, ha reclamado a Sánchez "valentía" para abordar la situación política en Catalunya. "El diálogo no es un fin en sí mismo, es un medio para algo. ¿Quiere ser recordado por lograr algo grande en el desafío territorial? Falta avanzar en esta agenda. Hay que jugar bien, convencer, escuchar y sumar", ha destacado.

Otro socios habituales del Gobierno como PNV, también han sido críticos. Su portavoz, Aitor Esteban, ha señalado que si el CNI actúa de manera autónoma "es muy grave". "Si cree que nos ha tranquilizado, está equivocado. Ha conseguido exactamente lo contrario", ha dicho. Tampoco se han mostrado convencidos con las declaraciones de Sánchez otros portavoces de la izquierda como Íñigo Errejón, de Más País, o Joan Baldoví, de Compromís.