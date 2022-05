Sánchez comparece en el Congreso sobre 'Pegasus' con la presión de sus aliados para que anuncie más cambios en el CNI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para explicar el 'caso Pegasus'. La cita es a partir de las 9.00 y el líder del Ejecutivo tendrá que someterse a las réplicas de todos los grupos parlamentarios. Las explicaciones en la cámara baja fueron pedidas desde los partidos independentistas y aprobada en la Junta de Portavoces gracias a los votos de PP, Vox y Cs junto a las formaciones nacionalistas. Los afectados por el espionaje no tienen grandes expectativas en resolver algunas de las dudas que quedan pendientes pero al menos confían en alguna concesión como el compromiso de que haya cambios en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

A esta comparecencia se llega tras semanas de tensión entre Moncloa y algunos de sus habituales aliados, especialmente ERC. La reunión entre Sánchez y el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, sigue sin fecha y la cercanía de las elecciones en Andalucía amenaza el calendario. Fuentes parlamentarias de ERC consultadas por Público afirman que esperan "poca cosa" salvo que el presidente se abra a "cambios en el CNI" de los que tampoco confían en que profundice demasiado.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, señaló este martes en rueda de prensa que sería bueno una comisión de investigación para que "pasen y den explicaciones los responsables", que haya desclasificación de documentos y que se tomen "medidas y un compromiso" para que "no se vuelva a repetir" el espionaje. ERC apoyará además una proposición de ley que ha presentado el PNV para reformar los controles judiciales al CNI.

Tampoco están muy esperanzados en EH Bildu, según las fuentes consultadas por este medio. "No parece que vaya a aclarar mucho más. Estaría bien que anunciara algún cambio legislativo o medidas concretas para que el espionaje político no se vuelva a repetir, pero mucho nos tememos que no ocurrirá", destacan.

"El Gobierno está intentado eludir las explicaciones sobre los casos de espionaje. Esperamos que este jueves Sánchez diga algo más de lo poco que se ha dicho hasta ahora. ¿Por qué se ha tomado tan en serio el espionaje contra el Gobierno y no ha mostrado la misma diligencia y contundencia ante las escuchas ilegales al independentismo", señaló este lunes la portavoz del grupo vasco, Mertxe Aizpurúa.

Desde Moncloa, hasta el momento, se han aferrado a la colaboración con la justicia como uno de los pilares básicos de su "transparencia", pese a que los socios de Gobierno no terminan de estar convencidos. "No esperemos grandes titulares, aunque nunca se sabe", señalan fuentes del Gobierno a Público que apuntan a que "se dirán cosas que ya se han ido deslizando".

Y en este sentido, el propio Sánchez ya dejó caer la semana pasada que está abierto a la modificación de la Ley de Secretos Oficiales, que ya está incluida en el Plan Normativo Anual de 2022. El Ejecutivo también "está abierto a propuestas" para reforzar la confianza en el CNI, como reforzar las garantías judiciales, según señaló el propio Sánchez en el Congreso.



La "reflexión" del Defensor del Pueblo

Además, cabe destacar que el Defensor del Pueblo presentó la semana las conclusiones de la investigación que emprendió sobre Pegasus. Era otro de los hitos concretos que se había marcado el Gobierno para explicar lo que había ocurrido. Este organismo concluyó que el espionaje se ajustaba a la ley. Pero apuntó también a que la "aceleración de las tecnologías de la comunicación y la información deben conducir a abrir una reflexión sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existente, ahora y en lo por venir". En este sentido, añade que se deben explorar "las posibilidades de perfeccionamiento del control judicial". "Es algo con mucho sentido común", admiten fuentes gubernamentales. La línea de Sánchez podría ir en un sentido similar.

Fuentes del Ejecutivo son conscientes de que los grupos políticos afectados por el espionaje "están dolidos". En todo caso consideran que la presión irá bajando, que sigue habiendo interlocución con ellos y que "nada está roto". Para Moncloa, "va a ser importante la reunión" entre Sánchez y Aragonès aunque siguen deslizando que es la otra parte quien tampoco se decide a agendar una fecha. En este sentido apuntan a la pugna de estrategias que viven en Catalunya entre los dos partidos de Junts y ERC.



El título oficial de la comparecencia señala exactamente que Sánchez debe comparecer sobre "el conocimiento y las medidas que se van a tomar en relación con el espionaje e intromisión a través del malware Pegasus y Candiru a representantes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados, destapadas por los laboratorios forenses Citizen Lab y Amnesty International Security Lab".

Hasta el momento, las medidas tomadas como la destitución de Paz Esteban al frente del CNI o su comparecencia en el Congreso no terminan de convencer a los aliados parlamentarios en un momento clave de la legislatura. En el horizonte se encuentran aún leyes importantes y, especialmente, los Presupuestos Generales del Estado para 2023, que ya están en marcha, de momento solo internamente en el Ejecutivo.