Moncloa debate la conveniencia de un encuentro entre Sánchez y Aragonès antes de las andaluzas

Los días pasan y la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, no llega. "Se siguen mirando las agendas", justifican desde Moncloa. Ambos dirigentes pactaron hace ya más de dos semanas un próximo encuentro tras el estallido del 'caso Pegasus', que tensionó al máximo las relaciones entre el Ejecutivo español y el Govern. Salvo sorpresa, la esperada reunión no llegará ya esta semana ni al menos a comienzos de la semana que viene. La cercanía de las elecciones andaluzas, además, complica el calendario y desde el Gobierno se valora la conveniencia o no de que llegue antes de esos importantes comicios.

Fuentes gubernamentales consultadas por Público insisten en no adelantar una fecha pero señalan que "no se descarta" que pueda ser antes de las elecciones. "No tiene por qué estar condicionada una cosa por la otra". Los mismos argumentos salen de la dirección socialista de Ferraz. "No tiene nada que ver", señalan fuentes de la cúpula del PSOE. Otras fuentes consultadas son menos rotundas y se limitan a decir que "hay que verlo bien" porque "las elecciones son muy importantes".

El asunto de la reunión está, por tanto, enquistado. Entre ambas administraciones además, pese a la voluntad mostrada, ha habido ciertos reproches más o menos velados al achacar a la otra parte el aplazamiento de la reunión. "Cuando quiera la parte catalana", dijo Sánchez la pasada semana en el Congreso sobre la fecha de la reunión.

El calendario es estrecho. Esta semana el presidente del Gobierno está en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos desde el lunes y hasta este miércoles. El jueves tiene la comparecencia en la cámara baja precisamente para dar explicaciones sobre el espionaje. Este día, junto a la colaboración con la justicia y la mencionada reunión bilateral, es uno de los pasos a los que se aferran desde Moncloa para zanjar el 'caso Pegasus' y volver a encauzar las relaciones con ERC y el Govern.

El viernes 3 de junio empieza la campaña oficialmente en Andalucía, donde el PSOE de Juan Espadas se juega mucho con unas encuestas nada alentadoras. Junto a él estuvo el pasado fin de semana en Granada el presidente del Gobierno en un acto de precampaña. Y aunque no está confirmado el calendario de mítines, se espera su presencia varios días más. Pese a la relevancia que da el Ejecutivo de Sánchez al "diálogo" en las relaciones con Catalunya, volver a poner el foco en el espionaje en los días previos a las elecciones podría ir contra los intereses electorales socialistas. Aparte, la derecha podría usar esa foto durante la campaña.

Moncloa desliga completamente también la rectificación conocida ayer del Tribunal Supremo sobre los indultos a los presos del 'procés'. El Gobierno volvió a defender la legalidad y la utilidad de su decisión para favorecer la convivencia y su apuesta de diálogo. "Lo importante es que los dos gobiernos están hablando", señalan fuentes gubernamentales para tratar de rebajar la urgencia de la reunión. "Llegará seguro", añaden al respecto.

ERC sigue presionando

Por su parte, desde ERC y el Govern consideran que la reunión tiene que tener "contenido". Y recuerdan que también está pendiente desde hace demasiados meses la convocatoria de la Mesa de Diálogo. Fuentes de la Presidencia del Govern reiteran a este medio que Aragonès "está dispuesto a reunirse con Pedro Sánchez en cuanto se den las condiciones para que el encuentro sirva para desbloquear la situación generada por el espionaje masivo al independentismo".

Para el Govern, "hace falta el compromiso del Gobierno español que aportará en la reunión todo lo necesario para esclarecer lo ocurrido con todos los afectados en general y con el president en concreto". También piden garantías de que el espionaje político "ni se está produciendo en la actualidad ni se producirá nunca más en un futuro. "Siempre hemos dicho que la reunión entre los dos presidentes debe hacerse cuanto antes, y es imprescindible aunque no suficiente para reactivar las relaciones entre los gobiernos, pero debe hacerse con contenido. No estamos por hacer una foto que no sirva para nada", añaden.

Las fuentes consultadas destacan que el aplazamiento "no es cuestión de agendas ni de intereses electorales sino de poner sobre la mesa las explicaciones y las medidas necesarias para cerrar un episodio negro para la democracia". Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ironizó con la posibilidad de que la reunión entre ambos dirigentes esté condicionada por las elecciones en Andalucía: "El PSOE trata de responsabilizarnos de su voto en Jaén. Que cada uno asuma sus responsabilidades", dijo.