Almudena Grandes y la indecencia de la derecha mediática

En primer lugar os cuento que en los diarios progresistas y de izquierdas hay bastantes contenidos y crónicas sobre el homenaje de ayer a Almudena Grandes. Fijaos:

Público: "Almudena Grandes es nombrada Hija Predilecta de Madrid, en un histórico homenaje de familiares y amigos".

El Periódico: "Almudena Grandes ya es Hija Predilecta de Madrid a título póstumo".

Eldiario.es: "La familia de Almudena Grandes recibe su reconocimiento como Hija Predilecta de Madrid".

Infolibre, que incluye esta noticia entre sus informaciones principales de portada: "Madrid es un poquito menos Madrid sin Almudena: memoria y emoción a raudales para la nueva Hija Predilecta de la ciudad".

El País: "La última tarde con Almudena Grandes en el Teatro Español: Su ciudad fue Madrid. Cada una de sus historias fue Madrid".

RTVE: "Almudena Grandes, nombrada hija predilecta de Madrid".

El Plural: "Homenaje a Almudena Grandes: El mejor premio que puede tener un escritor son sus lectores".

La Cadena SER también le ha dedicado bastante atención a este evento. Tanto José Luis Sastre como Angels Barceló han hablado sobre el homenaje a Almudena Grandes en un lugar destacado.

Y muchos de estos diarios también dedican piezas a una derivada tristemente relevante de este tema, que es la ausencia en el homenaje del alcalde y la vicealcaldesa de Madrid, José Luis Martínez Almeida del PP y Begoña Villacís de Ciudadanos, que después de haberse opuesto en su momento a concederle a Almudena Grandes la distinción de hija predilecta de Madrid y de no haberle dedicado ni un mísero tuit en el momento de su fallecimiento, ayer no se dignaron ni siquiera a pasarse un momento por el acto de homenaje a la escritora. Público: "Almeida se escuda en "motivos de agenda" y se ausenta junto a Villacís del homenaje a Almudena Grandes en Madrid". Infolibre: "Indignación contra Almeida por saltarse el homenaje a Almudena Grandes como Hija Predilecta de Madrid".

Tiene pocos límites esa indecencia. De hecho, la derecha mediática, como ya sucedió cuando falleció Almudena, hoy pasa de puntillas por la noticia. El Mundo, por ejemplo, no ha publicado nada sobre el homenaje. ABC ha publicado una pieza pero que es un copy paste de un texto de la Agenda ATLAS, que está publicado también -el mismo texto idéntico- en otros diarios como Las Provincias.

Sí quiero mencionar dos honrosas excepciones que he encontrado en la prensa de derechas. En La Razón hay una pieza bastante respetuosa sobre el homenaje de ayer en el Teatro Español, que firma Marina Cartagena. Y sobre todo hay una crónica que hay que reconocer que es muy humana, cariñosa y además muy bien escrita de José Antonio Zarzalejos en El Confidencial: "Clamoroso homenaje a Almudena Grandes en el Teatro Español. Se encargaron de que el acto luciera transversal y emocionante la solvencia de su conductora, Natalia Menéndez, la elegancia de Luis García Montero y un público entregado a la excelencia de la escritora madrileña", dice Zarzalejos, que califica en su texto a Almudena Grandes como "una de las grandes de las letras contemporáneas españolas" y afirma que el Ayuntamiento de Madrid le debía esta distinción.

Pero esta pieza de Zarzalejos, como decía, es una rara avis en la actitud de la derecha mediática hacia Almudena Grandes. Ya cuando falleció, el 27 de noviembre, los medios de derechas básicamente miraron hacia otro lado y dedicaron su atención a otros asuntos, en concreto recuerdo que a la manifestación de los sindicatos policiales de ultraderecha en defensa de la 'ley mordaza'. Y los que sí se dignaron a dedicarle un espacio y a reconocer su grandeza como escritora, seguían un enfoque bastante claro: obviar lo máximo posible la dimensión política de Almudena Grandes y su condición de escritora defensora de la memoria democrática y del papel en la historia de España de los comunistas y los luchadores por la libertad y la democracia. Quiero que recordemos, como ejemplo, cómo lo contó Matías Prats en Antena 3 Noticias:

"Malena es un nombre de tan-to" no, don Matías: "Malena es un nombre de tango" era el título de esa novela. Creo que nunca había visto a Matías Prats con tantas dificultades para leer un teleprómpter.

Se le atragantó ese guion a Matías. Es verdad que al menos hablaron de ella, pero dos comentarios: primero: no sé qué opinaréis vosotros, pero aquello me pareció casi más un autobombo al propio grupo Atresmedia, con las menciones a su radio Onda Cero y al jefe de Planeta José Manuel Lara, que un homenaje a Almudena Grandes. Y segundo, lo que os decía antes: parece que hubiera un esfuerzo por omitir la dimensión política de la obra de Almudena. De hecho, es llamativo que Matías Prats diga que su obra va sobre "los perdedores". Que es como: "los perdedores de qué". No sabemos si serán los perdedores de Eurovisión o de la Liga de fútbol. Porque ya veis lo que costaba, igual eran dos segundos más, decir que su obra va sobre los perdedores del golpe de Estado o de la guerra civil.

Pero en fin, volvamos a hoy, porque si ha habido una figura de la derecha que se ha coronado en las últimas horas por su mal gusto y su desprecio a la figura de Almudena Grandes ha sido Celia Villalobos, que como sabéis ahora es tertuliana en Cuatro, en el programa de Risto Mejide (por cierto, otra más para añadir a la enumeración que nos hizo ayer Sara sobre los vínculos entre el poder político y mediático). Así descalificó ayer Celia Villalobos a Almudena Grandes: No he entendido el final de la vida de Almudena Grandes. Ese sectarismo brutal. "Me encanta como escribe, pero Almudena Grandes en el último momento, cuando tú te vuelves sectaria y dices cosas muy salvajes. Por ejemplo: cuando Almodóvar dice que hay que hacer un cordón sanitario al Partido Popular no tiene derecho a decir eso. Una cosa es la Almudena Grandes escritora y otra cosa una persona que llega un momento que utiliza un lenguaje que parte de la población lo rechaza. Y eso no es bueno".