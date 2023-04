Ambulancias y centros de salud sin médicos: la Andalucía rural se levanta contra la precariedad sanitaria

De 31 médicos de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) previstos "en plantilla" en la llamada zona básica de Estepa (en la provincia de Sevilla, lindando ya con Málaga), que da cobertura a 40.000 personas de nueve localidades en 500 kilómetros cuadrados, hay ahora mismo 15, según los datos que aporta a Público la Marea Blanca de Sevilla.

"Faltan 16 por distintos motivos, bajas, gente que era eventual y ha cogido plaza en otro sitio mejor. Esto lleva muchos meses enquistado y no evoluciona a mejor. Estamos muy preocupados porque, además, en listados provisionales de traslado, nueve lo han solicitado y no hay nadie que haya pedido venir", afirma Nuria Roig, de la marea blanca del área sanitaria de Osuna.

En un manifiesto leído este martes por la tarde en concentraciones convocadas en los nueve centros de salud de la zona, se recoge: "La gran extensión de la zona, con un único punto de urgencias hace que la atención urgente extrahospitalaria sea ineficiente. Ya es habitual que la ambulancia que llega a tu casa no incluya médicos y que el retraso en acudir sea superior a lo clínicamente razonable. La atención en las zonas rurales tiene que ser equivalente a la de las ciudades, aquí vivimos personas que debemos tener los mismos derechos y los mismos servicios que los de la capital. [..] Esta dramática realidad no es reconocida por las autoridades sanitarias andaluzas, sino todo lo contrario: cuando se protesta por situaciones injustas e inequitativas tratan de camuflar los problemas con verdades a medias".

"Si la asistencia sanitaria pública –se añade– en Andalucía está siendo paulatinamente degradada, en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna [en la que se incluye la Zona Básica de Estepa]está en una situación dramática. Los centros de salud y consultorios se encuentran con la mitad del personal médico y el resto de categorías sufren un aumento de carga laboral y de funciones que no les corresponden, si hace solo unos años era habitual conseguir cita para ser atendido en tu centro en el mismo día, hoy no es posible hasta semanas después de solicitarlo".

"El señor Moreno Bonilla dice que están reestructurando la zona para solucionar el déficit de profesionales, reestructuración que consiste en trasladar médicos de un Consultorio a otro dejando el desabastecimiento permanente en todos los pueblos", lamenta la Marea Blanca.

Esta es la lista completa de médicos que faltan en la zona de Estepa respecto de las cifras adjudicadas, según la Marea Blanca. Badolatosa: de dos médicos y un pediatra tiene un médico y ningún pediatra. Casariche: de tres médicos y un pediatra tiene un médico y ningún pediatra. En Estepa, de siete médicos, tiene cuatro. En Gilena, de dos médicos y un pediatra previstos, tienen un médico y ningún pediatra. En Herrera, de cuatro médicos y un pediatra, tienen tres y un pediatra. En Lora de Estepa, de un médico ocho horas todos los días, tienen un médico a cuatro horas durante tres días. En Marinaleda, de dos médicos y un pediatra, tienen un médico y ningún pediatra. En Pedrera, de tres médicos y un pediatra tiene dos médicos y ningún pediatra.

"En La Roda, Badolatosa y en Marinaleda se han encontrado sin médico en alguna ocasión"

"En La Roda, Badolatosa y en Marinaleda se han encontrado sin médico en alguna ocasión. ¿Pediatras? Hay médicos de familia en funciones de pediatra. En esta situación extrema, a la gente le quitan la continuidad asistencial, que es una de las claves de la Atención Primaria: eso se ha perdido en la zona básica de Estepa. Los profesionales se van de la zona por las malas condiciones. Con la pandemia y las jubilaciones, el sistema sanitario está cambiando mucho. Lo grave, grave está pasando desde la pandemia para acá", asegura Roig.

Urgencias reducidas

En El Garrobo (821 habitantes a 35 kilómetros de Sevilla) y en Villaverde (de 7.711 habitantes a 27 kilómetros) tenían, hasta que llegó la pandemia, acceso a las urgencias las 24 horas, según la Marea Blanca. La historia es similar en ambos lugares, según Rosa Valverde, Plataforma por la Sanidad Pública de Calidad El Garrobo, y según Pastora Aldana, portavoz de la Plataforma Ciudadana Urgencias 24H Ya de Villaverde del Río.

"Cuando se declaró la pandemia en 2020, quitaron las urgencias 24 horas. Teníamos un médico, porque la población es muy mayor. Terminó la pandemia y solicitamos que nos lo devolvieran. Con los médicos que tenemos, pagando las guardias, costaría 266.000 euros al año. Con eso, volveríamos a la situación que nos quitaron. Y nos responden que no, que sigue la pandemia viva. Si tienes algún problema, tienes que ir al centro de Urgencias de Gerena, a 12,5 kilómetros por una carretera comarcal", afirma Valverde.

"Si hay una urgencia, cuando no está el médico, hay que llamar al 061, que valora, pero no mandan un médico de Gerena, salvo que sea un ictus o un infarto. Y si es otra cosa, nos envían ambulancia sin médico, al Macarena, en Sevilla. Si la médico se pide un permiso, no mandan otro médico en sustitución. Hay personas mayores se están yendo a casa de sus hijos a Sevilla. No les dan seguridad que venga el médico. Esto pasa en todas las zonas rurales. Y está el tema de la orden que permite privatizar la Atención Primaria: cuando se cojan vacaciones que nos van a poner un médico privado. ¿Qué pasa con mis datos de salud?", agrega Valverde.

Aldana cuenta una historia parecida a la de Valverde sobre lo sucedido en Villaverde del Río. "Nos quitaron las urgencias 24 horas. Nos obligaron a ir tanto a Brenes, que está a 5 kilómetros y a Cantillana a 8 kilómetros, donde hay especialistas. Cuando terminó el estado de alarma vimos que no nos iban a devolver las urgencias. Tres asociaciones –mujeres, cáncer y vecinos del Cerro Molino– recogimos unas 3.000 firmas y las llevamos al Defensor y al SAS. Nos concentramos todos los lunes en la puerta del consultorio. Nos hemos concentrado en numerosas ocasiones en el Palacio de San Telmo. No paramos, hemos mandado miles de correos electrónicos, se quejan de que les saturamos el correo".

"Tenemos un sistema dual de urgencias, uno que funciona en las grandes capitales (el 061) y poblaciones cercanas y otro que estamos en todo el territorio andaluz (el el Servicio de Urgencias de Atención Primaria, SUAP). Son muy desiguales y queremos un sistema único", afirma Esther Roca, del SUAP radicado en San José de la Rinconada, al norte de Sevilla.

"Como ciudadano, depende de donde vivas tienes una condiciones"

"Como ciudadano, depende de donde vivas tienes unas condiciones y como profesionales, lo mismo. No tenemos ni el mismo salario, ni la misma jornada laboral, ni la misma formación, ni las mismas dotaciones de medios que el 061. No pedimos que les nieguen ninguno de sus derechos adquiridos, pero si realizamos el mismo trabajo, creemos que es de justicia contar con las mismas condiciones por parte de la administración", agrega Roca.

"No es solo las urgencias, es un desmantelamiento paulatino y constante de la sanidad pública. Nos han puesto un médico hasta las ocho de la tarde, pero no nos conformamos. Aprovecharon el covid para hacer recortes. tienen un plan de beneficiar a la privada y esto pasa por desmantelar la atención primaria, la continuidad asistencial, se están dejando de diagnosticar enfermedades. No vamos a parar. Nada se ha conseguido sin lucharlo. Tengo 74 años. Y ahora tengo que estar en lo mismo para que nos devuelvan todo por lo que he luchado ya. Yo luché para que en mi pueblo hubiera un consultorio 24 horas y ahora para que nos lo devuelvan. Lucho para no perder lo que ya teníamos", afirmó Aldana a Público.

En Lebrija, de 27.655 habitantes, a unos 60 kilómetros de Sevilla, "no hay pediatra desde hace años", según Benito Jiménez, de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública. "Las 4 plazas adjudicadas, son ocupadas por médicos de familia. La plantilla de médicos de familia adjudicadas son quince (insuficientes para atender a la población) y no se han cubierto ni en plena pandemia. No se cubren las bajas o ausencias por cualquier motivo del personal sanitario adjudicado al centro. Como consecuencia de todo ello, las citas médicas se retrasan entre 20 y 30 días, con picos de más de 40 días", asegura Jiménez.

"Hasta hace unos meses, las urgencias de toda la comarca –añade el portavoz de la Plataforma– eran atendidas en el Hospital de Alta Resolución y tenían un funcionamiento "aceptable", pero se recortó el 33% de la plantilla: donde había tres médicos por turno, dejaron dos, provocando la sobresaturación del personal, crisis de ansiedad en algunos de ellos y las largas esperas de los usuarios para ser atendidos. En consecuencia, se dieron de baja en el servicio por traslados a otras zonas geográficas o mejoras de contratos diez de esos médicos, lo que provocó una situación insostenible".

Después, el SAS trasladó "las urgencias a un centro de salud ya mermado de personal por la falta de cobertura de las bajas y ausencias y con dos médicos salientes de las guardias de urgencias, provocando una situación sin de caos sin precedentes. Como era previsible, ante la situación provocada, hay profesionales que solicitan traslados o directamente no renuevan contratos", describe la Plataforma.

En Lebrija, también han convocado protestas, encierros y todo tipo de manifestaciones. La Andalucía rural se ha levantado contra la precariedad sanitaria al mismo tiempo que en Sevilla, los sindicatos sanitarios negocian, con el decreto que fija los precios de los conciertos sanitarios aun sin modificar, mejoras en la Atención Primaria con el Gobierno andaluz, de momento, sin éxito. Este miércoles el Sindicato Médico Andaluz ha convocado una jornada de huelga. El 2 de mayo está prevista la próxima reunión.