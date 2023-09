Andorra descarta exigir a los 'youtubers' aprender catalán para residir en el país

Tras muchos rumores y especulaciones y alguna que otra queja, los youtubers residentes en Andorra no tendrán que saber catalán para renovar su residencia en el país. Xavier Espot, jefe del Gobierno de Andorra, señaló este pasado martes en una entrevista en Catalunya Ràdio que la nueva ley que exigirá un nivel mínimo de catalán para renovar el permiso de residencia en Andorra "seguramente" no se hará extensivo a todo el mundo.

Espot ha calificado a los youtubers de "residentes pasivos", por lo que no tendrían que acreditar un nivel mínimo de la lengua catalana. La residencia pasiva es el permiso que se obtiene para establecerse de forma legal en Andorra sin un contrato de trabajo, al tratarse de un inversor o un pensionista, o llevar a cabo actividades deportivas, culturales o científicas. "Quien venga a residir a nuestro país y que no vaya a trabajar en nuestro país, porque es un residente sin actividades lucrativas, porque es un residente pasivo, puede ser este el caso de los youtubers, no hará falta hacerlo extensivo", ha especificado Espot.

La propuesta del Gobierno andorrano pretende reimpulsar el catalán –la única lengua oficial en Andorra– con el objetivo de que los nuevos residentes o los que deban renovar su permiso tengan un nivel básico del idioma oficial, y aquellos que no lo tengan o no puedan demostrarlo deberán cursar un curso de 30 horas.

Esta iniciativa legislativa, según ha subrayado Espot, todavía no se ha aprobado. El Govern andorrano presentará este miércoles la propuesta para actualizar la nueva Ley de Lengua Oficial, "que ha quedado obsoleta".

Em cualquier caso, Espot ha querido dejar claro que en Andorra no se va a imponer nada. "¿Eso quiere decir que convertiremos a Andorra en una absoluta dictadura lingüística? Evidentemente que no. La gente podrá continuar hablando en la lengua que quiera", ha digo Espot. El jefe del Gobierno ha defendido que Andorra es un país "abierto a la inmigración y con muchas personas plurilingües".

La polémica estalló tras la airada redacción del youtuber Agustín51. El creador de contenido andaluz, con residencia en Andorra, estalló en uno de sus últimos directos, dejando bien clara su postura respecto a la nueva ley: "Yo me he mudado aquí porque puedo ser feliz y libre", empieza diciendo en su alegato antes de arremeter contra esta nueva medida.

La posibilidad de que Andorra exigiera un nivel básico de catalán a las personas que quieren residir en el país desató diversidad de opiniones entre los youtubers españoles establecidos allí, desde la aceptación de buen grado del Rubius al rechazo de Agustin51.

Muchos youtubers se han trasladado a vivir a Andorra con el objetivo de pagar menos impuestos por realizar su actividad que los que abonarían en España.