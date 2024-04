Ángel Hernández: "Nadie del PP iba a perder 6.000 euros al mes por oponerse a Vox con una 'pijada' como la Memoria"

Cuando avisó con dimitir, ¿preveía este final?

Cuando yo en julio de 2022 envié una carta pública a Alfonso Fernández Mañueco avisándole de lo que iba a pasar, como ya tengo cierto recorrido y experiencia, por supuesto que conocía este final. Y el final es que yo ya sabía que ningún político del PP se iba a oponer a Vox por una 'pijada' como la Memoria Histórica y arriesgarse a perder sus 6.000 euros mensuales.

¿Qué es lo que más le molesta del acuerdo PP-Vox tras la negociación?



No me preocupa que Vox se haya salido con la suya porque ya te digo que lo daba por seguro al conocer el pacto al que se llegó para investir a Mañueco presidente. Lo que me da más rabia es que estos ridículos del PP hagan la defensa que han hecho de la propuesta de ley. Cuando yo negociaba con [los populares] Juan Vicente Herrera y José Antonio de Santiago, aplaudieron los acuerdos a los que llegamos durante los tres años de trabajo. He pasado por dos Gobiernos diferentes y hemos seguido trabajando sin ningún problema digno de destacar. Ahora, ¿qué pasa, que los de su mismo partido se han convertido en fachas o es que es más importante asegurar los 6.000 euros a final de mes?

La denominada Ley de la Concordia busca equiparar a todas las víctimas, ¿le suena de algo?



Lo que sucede es que unas víctimas ya están reconocidas y otras no. Y si no, solo hay que sumar. En los últimos 20 o 30 años, ¿cuántas peticiones de exhumaciones del 'sector nacional' se han producido? Los vencedores ya fueron reparados, pero los perdedores –perdón, mejor dicho, los asesinados–, no.

Otro detalle del acuerdo PP-Vox en este ámbito es evitar la palabra dictadura y usar, en cambio, solo "franquismo". ¿Es algo insignificante?



Por supuesto que no. Son detalles muy importantes. Quieren negar evidencias históricas como la de no reconocer la II República como un régimen democrático. Si es que los padres de todos los que han firmado este terrible bodrio desde el punto de vista histórico eran gerifaltes de la dictadura… ¿Qué podíamos esperar? Se han quitado la máscara al tiempo que han suprimido cualquier participación de la sociedad civil en la futura ley.

¿Ha recibido algún mensaje al respecto de algún miembro del Gobierno de Juan Vicente Herrera?



No. Tienen todos la boca bien cerrada porque son gente educada, pero estoy seguro de que no entienden nada de lo que el actual PP está haciendo, porque aquella formación era una versión mucho más social y democrática que la de ahora.

¿Qué le parece el anuncio del Gobierno central de recurrir al Constitucional las leyes contrarias a la Ley de la Memoria?



Creo que recurrir estos panfletos es una decisión acertada. Pero yo iría más allá: mientras el proceso se aclara, yo creo que el Gobierno no debería entregar ni un céntimo a las Comunidades Autónomas para estos asuntos. En Castilla y León, el 100% de las subvenciones que iban destinadas a la Ley de la Memoria venían del presupuesto del Gobierno de la nación a la Junta.