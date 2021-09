Ángela Rodríguez, nueva secretaria de Estado de Igualdad tras la dimisión de Noelia Vera

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, ha anunciado este jueves que abandona la política institucional y que su cargo lo ocupará partir de este momento Ángela Rodríguez, actual secretaria de Derechos LGTBI de Podemos y asesora del Ministerio de Igualdad.



En concreto, Vera ha explicado que la suya ha sido "una decisión personal y complicada". "No quiero defraudar a tantas compañeras/os que me dieron las responsabilidades que con honor he ostentado", ha explicado la actual secretaria de Estado en Twitter poniendo al servicio de Podemos los cargos públicos y en la dirección del partido que hasta ahora ha ocupado.

"Creo, sin embargo, que en política lo más valioso es ser honesta y decir la verdad; y la verdad es que cuando el cuerpo avisa hay que saber parar, tomar aire y emprender otros caminos", ha esgrimido.

Quiero contaros que, tras darle muchísimas vueltas y meditarlo en profundidad, he tomado una decisión muy difícil para mí: dejar la política institucional poniendo al servicio de Podemos los cargos públicos y en la dirección que ocupo. HILO 👇 — Noelia Vera (@VeraNoelia) September 30, 2021

Así, Vera ha anunciado que la revelará en el cargo Rodríguez . "Hay que saber abrir la puerta a gente con la fuerza necesaria para representarnos", ha señalado. Del mismo modo, Vera también ha explicado que Juan Antonio Delgado Ramos será su sustituto en su escaño por Cádiz en el Congreso de los Diputados.



Vera ha asegurado que se va satisfecha por haber dado lo mejor de sí misma "por una España más feminista, con más justicia social, más ecologista y más firme en la defensa de los derechos humanos". Se ha despedido "con cariño" de sus adversarios, "que han sido dignos y valiosos", concluye, y de Unidas Podemos: "Seguimos construyendo, aunque de otros modos".

Por su parte, Rodríguez, ha explicado en que asumirá "la tarea de Secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género con el mayor de los compromisos, toda la fuerza e ilusión". Del mismo modo, ha agradecido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, su confianza. "La lucha es por la vida, por los derechos de todas, todos y todes", ha sentenciado.