Antivacunas, ultracatólicos y Hazte Oír: de aquí salen los dirigentes de Vox

"Yo a veces me pregunto de dónde salen. ¿De dónde salen?", le decía Pedro Sánchez este martes al presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, que nada le rebatió al presidente del Gobierno sobre el perfil de los representantes públicos que Vox está colocando en las instituciones de la mano del Partido Popular.

Por el momento, le han dado las presidencias de tres cámaras autonómicas —País Valencià, Aragón e Illes Balears— a tres miembros de Vox con discursos antivacunas, antiabortistas y negacionistas de la violencia machista o el cambio climático.

El último ascenso institucional que el PP le ha dado a Vox ha sido el de la diputada valenciana ultraderechista Llanos Massó, nombrada presidenta de las Cortes Valencianas este lunes, en cumplimiento del pacto de gobierno de Carlos Mazón con Vox.

Licenciada en Ciencias Religiosas por el Instituto de Ciencias Religiosas, Massó es una ultracatólica fervientemente antiabortista. Es más, recaló en Vox por su actividad dentro de la asociación ultra Hazte Oír.

Massó acumula declaraciones tránsfobas, contrarias a la memoria democrática y a favor de que los padres puedan vetar la educación de sus hijos: "según el ADN, una mujer trans no es una mujer"; "levantaremos todo lo que destruyan, incluidas las cruces [en referencia a los monumentos franquistas]"; "cuando hablamos del pin parental, hablamos de evitar que nuestros jóvenes sean el caldo de cultivo idóneo para el proyecto de ingeniería social de la izquierda".



En su perfil oficial como diputada de la página web del parlamento valenciano, Massó se define a sí misma como madre y "ama de casa". Su nombramiento como presidenta de las Cortes era una de las patas del acuerdo entre los populares y la extrema derecha.

Este pacto también incluyó apartar de la vicepresidencia de la Generalitat al candidato de Vox condenado por violencia de género, Carlos Flores Juberías —que ahora será cabeza de lista al Congreso—, para sustituirlo por el torero Vicente Barrera.

No menos reaccionaria es la presidenta de las Cortes de Aragón, también de Vox gracias a los votos del PP. Marta Fernández es negacionista de la violencia de género, del cambio climático y de las vacunas contra la covid-19. Reconoce a Donald Trump como un referente político.

Sus mensajes en redes sociales eran tan incendiarios que borró sus cuentas la semana pasada, poco después de adquirir el cargo. Dijo de Irene Montero que "solo sabe arrodillarse para medrar" y escribió en su cuenta de Twitter, ahora eliminada, que el coronavirus era un "virus de murciélagos" que "China lo creó de manera intencional y premeditada".

A pesar de que haya decidido borrar el rastro virtual de sus posicionamientos, Fernández insiste en que "la violencia de género no existe". "¿Qué es el género?", respondía el pasado fin de semana en una entrevista con el Heraldo de Aragón.



Gabriel Le Senne es el otro ultraderechista encumbrado al máximo cargo de una Asamblea autonómica tras el 28 de mayo. En su hemeroteca hay críticas a la inversión en la lucha contra la violencia de género y afirmaciones como que "las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene".

Por eso las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene — Gabriel Le Senne (@glesenne) November 9, 2020

También cuestionó el protocolo de vacunación y seguridad contra la covid-19. "Algunos me preguntan que por qué escribo tanto sobre las vacunas y el covid últimamente. Pues porque me parece el mayor ataque contra la libertad ahora mismo. No hay justificación para el pase covid y por eso me niego a enseñarlo, aunque lo tengo, de momento", escribió en su cuenta de Twitter en enero de 2022.

La justificación del PP: "Mejor ahí que gobernando"

Los tres se han hecho con el poder institucional en el País Valencià, Aragón y Balears gracias a los votos del PP. Fuentes populares no esconden su descontento con el perfil y la trayectoria de estos dirigentes, pero se justifican así: "Mejor ahí que dentro de los gobiernos".