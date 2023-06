El PP acepta un cara a cara entre Sánchez y Feijóo en Atresmedia el 10 de julio

El PP ha aceptado la celebración de un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez el próximo 10 de julio en Atresmedia. También acepta la posibilidad de un debate a siete con PSOE, PP, Sumar, Vox, ERC, PNV y Bildu el próximo miércoles día 5, dos días antes de que empezara la campaña electoral. Este debate también se celebraría en Atresmedia.

Fuentes del PSOE han saludado la celebración de este cara a cara entre Sánchez y Feijóo y han reiterado la aceptación del presidente de Gobierno de acudir al resto de debates planteados por los diferentes medios de comunicación, incluyendo debates a dos y a cuatro.

"Lamentamos que el PP esté rechazando el resto de debates que están pidiendo los medios", han añadido las fuentes socialistas.

De hecho, el PSOE ha confirmado la asistencia de Sánchez a los debates planteados por cuatro grupos de comunicación, Prisa, RTVE, Atresmedia y Mediaset, en formato cara a cara con Feijóo y también junto a los candidatos de los otros dos principales partidos: Vox y Sumar.



Fuentes del PP explican que han aceptado el debate en Atresmedia ya que este grupo de comunicación fue el primero que se dirigió a ellos para proponer un debate electoral, concretamente el pasado 29 de mayo.

El PP señala que más allá del cara a cara entre Sánchez y Feijóo, también acepta un debate con PSOE, PP, Sumar, Vox, ERC, PNV y EH Bildu que se celebraría, en principio, el día 5 de julio.

Precisamente este martes el PP ha rechazado reunirse con el PSOE a instancias de RTVE para negociar un debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ya que los populares consideran que es "una burda utilización" de este medio de comunicación público por parte del partido que está al frente del Gobierno.

Rechazo a debatir en TVE

En una carta enviada por Esteban González Pons, vicesecretario de Acción Institucional del PP, a Elena Sánchez, presidenta de RTVE, en la que confirma que el PP no acudirá a ningún debate organizado en la televisión pública. "No, no vamos a acudir. ¿Por qué tendríamos que obedecer una orden por escrito de los informativos de RTVE? Si el PSOE quiere negociar con nosotros, sabe dónde encontrarnos, no necesita que los informativos de RTVE hablen en su lugar".

Además, González Pons afirma en la carta que el PP no confía en la neutralidad de RTVE. "Estaremos pendientes, con la Junta Electoral, de lo que esa televisión, pagada con los impuestos de los españoles, vaya a hacer con los debates en esta campaña. Lo que hoy se ha intentado hacer, por ejemplo, es una burda utilización de la pública por el partido del Gobierno", afirma González Pons en la misiva.