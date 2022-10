Aragonès, a Junts: "Quiero que este Govern continúe, hay margen para llegar a acuerdos"

La grave crisis que atraviesa el Govern, al borde de la ruptura a la espera de la consulta que Junts realiza este jueves y viernes a sus bases, ha vuelto a aterrizar este miércoles en el Parlament. El pleno ordinario previsto ha tocado temas muy diversos pero la decisión sobre si Junts se queda o se marcha del Govern ha planeado en toda la sesión matinal. El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha protagonizado hoy una sesión de control del Parlament que pese a tener el Govern al borde de la ruptura no ha estado especialmente beligerante entre los socios de ERC y Junts.

Albert Batet: "Tenemos la obligación de cumplir el encargo de la ciudadanía"

El cara a cara más esperado de la sesión de control no ha sido con la oposición sino paradójicamente con el socio del Govern. El portavoz de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha pedido un "compromiso firme y sólido en la defensa de los motivos que generaron que la ciudadanía nos diera la confianza". "Tenemos la obligación de cumplir el encargo de la ciudadanía y el mandato del 52% hacia la independencia", ha remachado Batet. El portavoz de Junts también ha puesto sobre la mesa las diversas propuestas y documentos presentados por su partido para desbloquear la solución y ha reprochado a Aragonès la falta de respuesta. Pero en un tono muy alejado de la dureza de otras sesiones recientes, Batet se ha limitado a hacer una apelación "a la responsabilidad y a la generosidad" de Aragonès, asegurando que Junts también asume esta exigencia.



En esta misma línea de cierta cordialidad pese a la intensa crisis política, Aragonès ha respondido que "quiero que este Govern continúe porque ha hecho muy buen trabajo. Hay margen para llegar a acuerdos" en los tres ámbitos que plantea Junts. El dirigente de ERC también ha manifestado la voluntad de coordinación con Junts en el Congrés, matizando que esto no puede significar supeditación ya que son dos grupos diferentes. Pero Aragonès también ha dejado claro que "hay que abordar todas las consecuencias del debate en el interior de Junts en condiciones. Un acuerdo que provoque que al cabo de 15 días estemos igual no serviría de nada". Aragonés ha manifestado "respecto al proceso interno de Junts y espero que la decisión sea implicarse en el Govern al 100%". Eso sí, con "máxima lealtad".

El PSC pide la mesa de partidos en Catalunya

Por su parte, el líder del PSC, Salvador Illa, ha utilizado la resolución que insta a la convocatoria de la mesa de partidos en Catalunya aprobada en el debate de política general para exigir a Aragonés que lo materialice. Aragonès ha replicado con un "compromiso absoluto con el diálogo". "Si hemos abierto caminos para que haya diálogo y negociación algunos tenemos mucha responsabilidad. Y no es fácil", ha añadido. Pero también ha advertido a Illa que "el debate en el marco de Catalunya debe poder producirse sin vetos. También en el Parlament. Y con propuestas concretas para la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado". Aragonés ha recordado su propuesta de Acuerdo de Claridad y ha critica a Illa porque "usted no ha puesto ninguna propuesta sobre la mesa".

Pere Aragonès: "Cuando hay que tomar decisiones las tomo como he demostrado"

También en la oposición de izquierdas el diputado de los comuns, David Cid, ha criticado la parálisis del Govern y del President por la crisis política. Aragonès ha sido contundente asegurando que "estamos actuando". Y ha recordado el plan de choque contra la inflación de 300 millones de euros presentado la semana pasada, la aprobación de la empresa energética pública o inversiones en vivienda y otros sectores. "Cuando hay que tomar decisiones las tomo como he demostrado pero con responsabilidad y pensando en el interés del país y no de partido" ha remachado Aragonès. Aún en la oposición de izquierdas la diputada de la CUP Laia Estrada ha reprochado que no se estén tomando medidas para proteger los sectores sociales más desfavorecidos, según ha considerado.

En la derecha, Ciutadans ha forzado una respuesta de Aragonès sobre el futuro de los presupuestos en vista de la posible ruptura del Govern, en la que el president de la Generalitat ha asegurado que pese a la crisis actual "el Govern trabaja en la elaboración de los presupuestos".