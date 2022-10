Aragonès prepara un Govern en solitario de ERC sin cerrar la puerta a los actuales consellers de Junts

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, esperará a la respuesta de las bases de Junts sobre si el partido de Carles Puigdemont debe mantenerse en el Govern de la Generalitat o no. Pero no esperará impasible. Aragonès perfila ya un escenario de posible salida de sus socios del Govern que obligaría al president a formar un nuevo Ejecutivo de Esquerra en solitario. O al menos eso es lo que los republicanos prevén de entrada. Aunque en ese Ejecutivo, según fuentes de Esquerra "no se cerrará la puerta a nadie que quiera continuar". En clara referencia a los consellers y conselleras que están manifestando su disconformidad con que Junts salga del Govern.

Aragonès se mueve y mucho. Y ha abierto ya la carpeta de un posible gobierno en solitario de Esquerra por si el viernes Junts comunica su salida del Govern. Barajando nombres y opciones. La jornada de este lunes, antes y después de saberse el signo de la pregunta de Junts a las bases, ha sido frenética, con reuniones múltiples. Aragonès ha participado en la reunión habitual de la Ejecutiva Nacional de Esquerra donde se ha analizado la situación, ha fijado estrategia con los principales dirigentes del partido, como Oriol Junqueras o telemáticamente con Marta Rovira, y también se ha visto con consellers y conselleras de ERC que han entrado y salido del Palau de la Generalitat durante toda la mañana.

Fuentes de los republicanos admiten que se están preparando: "Nosotros no queríamos esta situación y nuestra prioridad es mantener el actual Govern, pero con estabilidad y lealtad. Ahora bien, si Junts decide salir del Ejecutivo, estamos preparados para continuar gobernando y debemos tenerlo todo a punto para evitar que se alargue una interinidad que en la compleja situación que atraviesa el país es inasumible e irresponsable".

Un plebiscito por el poder en Junts

En la dirección de Esquerra no hay ni una sola duda sobre el hecho de que Esquerra continuará con el Govern pase lo que pase. Lo define de forma rotunda una frase de un estrecho colaborador de Aragonès: "No está en juego la continuidad del Govern". "Lo que está en juego es la continuidad de Junts en el Govern", remacha este alto cargo. "Y eso lo deben decidir en Junts, nosotros no podemos hacerlo por ellos". Y es que la consulta de Junts no solo es sobre el Govern sino que se ha convertido en un plebiscito sobre el poder y el control del partido por parte de diversos sectores.

Esta determinación de mantener el Govern aunque sea en solitario es la que ha llevado a Aragonès a empezar a diseñar opciones sin Junts. No hay nombres asignados a las nuevas conselleries —aunque si se ha empezado a hablar de posibilidades—, pero sí se ha comenzado a trabajar en la reconfiguración del Consell Executiu que sería de tamaño más reducido. Lo que sí apuntan diversas fuentes es que una persona clave en esta reconfiguración sería la actual consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que con toda probabilidad pasaría a ser la numero dos de un Govern en solitario de Esquerra, está por ver si como vicepresidenta o sin este cargo.

Puerta abierta a quién quiera continuar

Pero desde ERC se muestran cautelosos y advierten que hay que esperar a si Junts decide salir o no del Govern. En todo caso, todo apunta a que también habrá que ver qué quieren hacer cada uno de los actuales miembros del Consell Executiu. Porque según fuentes de los republicanos, "Aragonès no cerrará la puerta a ninguno de los actuales miembros de su Consell Executiu que quieran continuar bajo la premisa de gobernar con estabilidad y lealtad". La propia portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, lo apunta cuando este lunes aseguraba que "Junts debe decidir si quiere ser gobierno u oposición. Que decidan y después hablaremos de como reconstruir confianzas para poder gobernar con aquellos que quieran participar con respeto, lealtad y corresponsabilidad".

Con todo, parece difícil que los miembros del Govern de Junts continúen si el partido decide salir de él. La consellera de Acció Exterior, Victòria Alsina, sería uno de los casos más posibles ya que es totalmente contraria a la salida del Govern y hasta este lunes era independiente, a propuesta de Junts. Se ha hecho militante en las últimas horas con el único objetivo de poder defender en Junts la continuidad del Govern.

Los presupuestos de la Generalitat en el aire

Otro peso pesado del Govern que sería partidario de continuar es el conseller de Economia, Jaume Giró. Aunque resulta más improbable que se mantenga en el cargo si Junts deja el Consell Executiu porque su vinculación con el partido, aunque relativamente reciente, es estrecha. Precisamente uno de los primeros retos que tendrá un Govern de Esquerra en solitario si se acaba produciendo será aprobar los presupuestos que ha preparado Giró y que ya ha empezado a negociar con los comuns, el PSC y la CUP, aunque las negociaciones han quedado congeladas a la espera de la resolución de la crisis. Giró prevé aprobar el proyecto de presupuestos en 10 o 15 días y ahora las cuentas están en un limbo.

Fuentes de la dirección de Esquerra aseguran que no han hecho de momento ni un solo contacto para buscar mayorías alternativas a Junts, por ejemplo, con el PSC o los comuns. "Si Junts decide romper, estamos convencidos de que el Govern es viable, pero estudiaremos las alternativas y nos pondremos a ello cuando sea el momento", aseguran. Como ejemplo ponen que "no es lo mismo negociar los presupuestos si el conseller continua adelante con ellos, que ya tiene avanzadas unas negociaciones, que si los tiene que negociar de nuevo otro conseller o consellera".

En Esquerra optan por no comprometer ningún apoyo en concreto y consideran que habrá que ir paso a paso, ley a ley y decreto a decreto si deben gobernar con solo sus 33 diputados. "Habrá que ver qué decide Junts, pero también cuál es su actitud y posición política respecto a cada tema si deciden pasar a la oposición". Pero a nadie se le escapa que si las bases optan por la ruptura y, visto el gran deterioro de las relaciones entre independentistas, Junts podría optar a bloquear propuestas y aritméticamente el PSC pasaría a ser clave. "Quedarse no es suficiente".

Aunque algunos partidos como los Comuns han pedido a Aragonès que tome decisiones antes de la consulta de Junts del próximo jueves o viernes, en estos momentos la decisión de Esquerra es esperar a los resultados que pueden provocar la salida de Junts, pero también su permanencia en el Govern. Ahora bien, fuentes de los republicanos advierten que "no es suficiente con decidir continuar en el Govern. Hay cosas que deben cambiar. No podemos continuar con críticas, deslealtades y crisis constantes, no es viable". "Habrá un antes y un después de esta crisis, hemos tocado fondo", aseguran.

Primer Govern en solitario de la democracia

Así las cosas, podríamos estar a pocos días frente al primer Govern de la Generalitat de Catalunya monocolor de la etapa actual. Ya que los de Jordi Pujol y Artur Mas fueron de coalición entre CDC y UDC, los tripartitos entre PSC, ERC y ICV y el de Junts pel Sí que protagonizó el Procés también incorporaba en su interior a diversos partidos. Y más allá de las matemáticas parlamentarias, necesitará de un esfuerzo titánico de Esquerra que deberá destinar un gran número de efectivos de su estructura del partido a gobernar, aunque en ERC se muestran fuertes y convencidos de poder hacerlo. Hay que tener en cuenta que no son solo los consellers y conselleres de Junts los que deberán salir del Govern si lo deciden las bases, también habrá que sustituir a los cerca de 300 altos cargos que dependen de sus departamentos.

Y en Esquerra añaden un problema añadido como es el hecho de tener decenas de cargos inhabilitados o pendientes de juicio para ser inhabilitados, si no encarcelados, a causa del referéndum del 1-O de hace cinco años. Entre ellos, algunos tan importantes y miembros de la dirección como Josep M. Jové o Lluís Salvadó, entre muchos otros. No en vano, Esquerra es el partido que tienen más militantes encausados o procesados. Muchos de ellos con experiencia de gobierno que ahora Aragonès no podrá aprovechar. Un hecho que resulta paradójico si tenemos en cuenta que la crisis con Junts se cuece con duros ataques de falta de compromiso de los republicanos con el proyecto independentista a cargo de sus socios.