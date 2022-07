Arrimadas se agarra a Igea para salvar a Cs y le mete en la ejecutiva del partido

"Nadie hubiera aportado por esto. Nadie hubiera visto en el PSOE a Susana y a Pedro o a Casado y a Feijóó", reconocía Francisco Igea después de que Inés Arrimadas anunciase su incorporación a la ejecutiva del partido. Una puerta que en 2020 se le cerró. Además también se unirá como miembros del comité autonómico de Ciudadanos en Castilla y León.

"Él quiere su sillita y le da igual qué partido", dijo en enero de 2021 Inés Arrimadas del que fuera su rival en las primarias de Ciudadanos, Francisco Igea. Año y medio después la líder de Cs ha anunciado que Igea se incorporará al comité ejecutivo del partido, el órgano de dirección. "Una incorporación que muestra un claro compromiso de unidad y de integración", defendió Arrimadas este jueves desde la sede del partido en una rueda de prensa junto a Igea en la que firmaron la pipa de la paz.

Arrimadas no escatimó en halagos hacia Paco Igea, como le llaman en su entorno. "Un activo muy importante del partido", "la voz de la sensatez y de la libertad", "el principal cargo institucional del partido" y "el más visible". Por su parte, Igea lo dejó claro: "Si yo no creyera que esto va en serio no estaría aquí". Estaba en la sede nacional de Ciudadanos al lado de la líder del partido, puesto que él lucho por ocupar.

Lo que era "soberbia" ahora es "generosidad"

En 2020 Arrimadas se impuso con holgura sobre Igea, la votó un 76,91% de la militancia. Su proyecto representaba la continuidad con el modelo de Albert Rivera e Igea planteaba una propuesta rupturista y crítica con la senda que había elegido el partido. Después de su victoria, Arrimadas no quiso integrar al exvicepresidente de Castilla y León en la ejecutiva. "No puedes tener a una persona dentro de tu dirección que te está cuestionando constantemente", decían entonces.

Pero el miedo a que el resultado en Andalucía, donde Cs no logró ni un escaño, se repita a nivel nacional y la formación desaparezca ha hecho que bajen las espadas. Igea también tiene solo buenas palabras para Arrimadas, a la que en su momento llamó "soberbia", y este martes le agradeció su "generosidad" y apoyo en Castilla y León.

El proceso de refundación de Ciudadanos está en marcha y lo pilota un equipo técnico al que Arrimadas se refiere como "G-8 político". En él hay personas de la máxima confianza de Igea, según ha explicado la líder de Cs, pero todavía no se conoce el alcance de los cambios que se van a producir en el partido naranja, aseguró su presidenta. Eso sí, sus dirigentes ya han avanzado que será una catarsis total.