Inés Arrimadas es la nueva líder de Ciudadanos. Así lo ha decidido el 76,91% de la militancia tras la votación celebrada durante el fin de semana. La portavoz de Cs en el Congreso se ha impuesto a su rival, Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, al que ha apoyado un 22,32% del censo. Arrimadas se garantiza, así, el liderazgo del partido los próximos cuatro años. El tercer candidato, un desconocido Ximo Aparici, ha obtenido el 0,74% de los votos.

En el proceso han participado el 59'5% de los afilados -un total de 12.328 votos- de un censo de 20.713. Los militantes también han decantado claramente por el proyecto para el futuro Ciudadanos: la continuidad con el modelo de Albert Rivera -único presidente de la formación durante 13 años- en la que el Comité Ejecutivo es el máximo órgano de decisión y ostenta el poder sobre los territorios. El rupturismo, representado por Igea, hacia un modelo descentralizado, no ha logrado ni un tercio de los apoyos.



Se trata de un resultado decepcionante para el sector crítico, que esperaba capitalizar, al menos, ese 30% de apoyos. Esa ha sido la baza utilizada por Igea durante esta semana tras la elección de compromisarios, en la que Arrimadas también barrió a su rival con el 78% de los delgados. El dirigente de Cs criticaba el sistema al entender que beneficiaba a la lista más votada y advertía de que la jerezana no llegaba al 50% de los apoyos. Sin embargo, estas primarias se han realizado por sufragio universal, por lo que el resultado es incontestable.

Tal y como adelantó Público, desde el entorno de la nueva presidenta de Ciudadanos descartan que Igea sea integrado en la ejecutiva y consideran que su estrategia durante la campaña "se ha basado en hacer fuerza para ser integrado": "Pero eso no ocurrirá, no puedes tener a una persona dentro de tu dirección que te está cuestionando constantemente". Asimismo, aseguran que no se pedirá su cabeza y que el vallisoletano continuará siendo el vicepresidente de Castilla y León, si así lo desea. No obstante sí que se le pedirán "gestos" para tratar de unir el partido, empezando porque "deje de meterse" con Cs.

El reto de Arrimadas: revertir la debacle y no ser absorbidos por el PP

El reto para Arrimadas no será fácil: la formación se encuentra actualmente en un un momento de extrema debilidad, con solo 10 diputados en el Congreso, y con un Partido Popular aclamando por la integración en sus filas. El líder de los populares, Pablo Casado, ya ha felicitado a la portavoz a través de su cuenta de Twitter: "Mis mejores deseos para la nueva ejecutiva con la que seguiremos colaborando en gobiernos de coalición autonómicos y municipales frente al nacionalismo y la izquierda radical".

Enhorabuena a Inés Arrimadas por su elección como presidenta de Ciudadanos. Mis mejores deseos para la nueva ejecutiva con la que seguiremos colaborando en gobiernos de coalición autonómicos y municipales, y en las elecciones vascas frente al nacionalismo y la izquierda radical. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) March 8, 2020 placeholder

El objetivo del conservador es 'refundir' a ambos partidos en torno a una misma candidatura para las próximas elecciones generales. Un plan que ya se ha puesto en marcha con la coalición electoral entre PP y Cs en Euskadi, que acabó con la destitución de Alfonso Alonso. En Génova consideran que la victoria de Arrimadas es el primer paso para lograrlo, por el "buen entendimiento" entre ambos líderes.