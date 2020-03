"El resultado que saque Igea no va a influir para nada, a no ser que gane". Así de tajantes se muestran desde el entorno de Inés Arrimadas respecto a una posible integración de su rival, Francisco Igea, en la ejecutiva de Ciudadanos -el órgano de dirección del partido- tras las primarias que se están celebrando este fin de semana. "Paco se ha equivocado, no va a influir más teniendo el 5% de los votos o el 30%", explican. Desde el equipo de la actual portavoz de Cs en el Congreso no muestran ningún tipo de dudas del futuro de los naranjas: Arrimadas va a ganar. Y con un "amplio margen", de más del 70%, sostienen.

El discurso del vicepresidente de la junta de Castilla y León es, precisamente, el contrario. Habla abiertamente de integración si finalmente consigue imponerse sobre Arrimadas: "Nuestra oferta va a ser una oferta de integración. No creemos que en este partido sobre nadie", afirmó poco después de anunciar su candidatura. En el debate entre ambos aspirantes a liderar Cs celebrado el miércoles -que estuvo cargado de reproches- Igea le aseguró a su contrincante que ella formaría parte de su ejecutiva, si así lo quería, al ser la portavoz en el Congreso. También recalcó que Begoña Villacís e Ignacio Aguado -en la lista de Arrimadas- formarán parte de su ejecutiva al ser portavoces autonómicos y municipales.

Las fuentes consultadas por Público del equipo de Arrimadas consideran que el objetivo de Igea no es ganar, sino "influir" en el partido respaldándose en los resultados obtenidos: "Él ha jugado a eso, pero ha ido demasiado lejos. Defiende un modelo de partido que para nosotros no tiene sentido porque entonces Ciudadanos pasaría a ser UPyD", afirman. Aun así, todas las voces coinciden en que no se pedirá su cabeza y que continuará siendo el vicepresidente de Castilla y León. No obstante sí que se le pedirán "gestos" para tratar de unir el partido, empezando porque "deje de meterse" con Cs.

Arrimadas: "Paco, quiero que te comprometas a que, si no ganas, no criticarás al partido y no irás a los medios a decir que estamos muertos"

Una reivindicación en la que incidió Arrimadas durante el debate: "Paco, quiero que te comprometas a que, si no ganas, no criticarás al partido y no irás a los medios a decir que estamos muertos, que somos antidemocráticos o que tenemos meningitis", le pidió a su rival, que se amparó en la "libertad de expresión" para seguir opinando lo que estime oportuno. A la salida del encuentro, el vallisoletano se reafirmó en su postura: "Haré lo mismo que he hecho hasta ahora, ser un militante leal que dice su opinión y voy a seguir siendo Francisco Igea".

Fuentes de la actual gestora de Cs se encuentran molestos con su compañero de partido. Igea pide una autocrítica al órgano directivo -que considera que no se ha dado- al no ofrecer una explicación de la debacle que sufrieron el pasado 10 de noviembre al pasar de 57 a 10 diputados, perdiendo más de 2,5 millones de votos en apenas seis meses. La gestora -conformada por una gran mayoría de miembros en la etapa de Albert Rivera- opina que ya se ha hecho autocrítica tras las dimisiones de el expresidente de Cs y su núcleo duro: José Manuel Villegas, Fernando de Páramo y Fran Hervías: "Se nos ha dado una lección. Y lo último que necesitamos que alguien de nuestro propio partido nos critique diariamente".

"Toda su campaña se basa en hacer fuerza para ser integrado"

Lo que tienen claro desde la candidatura de Arrimadas es que el modelo de partido que propone Igea no se va a implementar en ningún caso. La plataforma de la jerezana, Unidos y Adelante, logró el 78% de los delegados al congreso y contará con 277 compromisarios por los 21, el 5,9%, que tendrá el vicepresidente de Castilla y León, con Cs Eres Tú. Estos compromisarios serán los encargados de debatir y elegir el modelo de partido y los estatutos. "No tiene nada que hacer, ni si quiera se presentó a compromisario. Así demuestra que en realidad nunca le ha interesado ni las enmiendas ni Ciudadanos", dicen los de Arrimadas.

Igea no se rinde. Opina que una gran cantidad de compromisarios votarían por su modelo si es él quien gana las primarias. El dirigente de Cs alega que el sistema de elección de delegados beneficia a los "mayoritarios" y que, según la proyección de voto realizada por su equipo, su candidatura obtuvo más de un tercio de los apoyos y que Arrimadas no alcanzó el 50%. Lo cierto es que al contrario de lo que sucede con la votación de los delegados, las primarias se realizan por sufragio universal y cada voto de la militancia vale lo mismo.

"Está muy confundido. Toda su estrategia de campaña se basa en hacer fuerza para ser integrado, pero eso no ocurrirá: no puedes tener a una persona dentro de tu dirección que te está cuestionando constantemente. Para estar dentro, tienes que estar convencido", añaden. Igea no opina igual. Durante el encuentro del miércoles le pidió a Arrimadas que, si él se hace con el liderazgo de Cs, va a pedir que le critiquen, que la crítica es sana y es normal. Y que precisamente los "hiperliderazgos" conducen a que no se replique al líder por riesgo a perder la posición en el partido.

Desde la candidatura de Igea se muestran optimistas respecto a la votación y no entran en las críticas de Arrimadas, aunque reconocen que si les molestó que la portavoz de Cs dijera recientemente en una entrevista que el dirigente de Cs les había "llamado cosas que no ha dicho ni Puigdemont". Consideran que el debate les benefició, esperan una alta participación -aseguran que será la clave para "cambiar el partido"- y que la militancia "por fin" se siente escuchada.