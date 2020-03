Arrimadas e Igea protagonizan un debate cargado de reproches pero sin "recetas" para revertir la debacle de Cs

"A todos los que sois militantes quiero pediros perdón por las decisiones equivocadas que nos han traído a esta situación", con estas palabras ha iniciado su intervención Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y Léon. El 'cara a cara' entre el dirigente e Inés Arrimadas -la portavoz de Ciudadanos en el Congreso y gran favorita a ganar las primarias del partido-, ha estado cargado de reproches, con la debacle de Ciudadanos de fondo durante todo el encuentro.

"He de decir que no sé cual es la receta [para revertir el resultado], pero es lo que estamos viendo", ha dicho en un momento dado Igea. Ambos se han dedicado a hablar sobre el estado actual de Cs, sin entrar en las próximas citas electorales. "Tenemos que pensar qué vamos a hacer estos cuatro años, no hay una mayoría alternativa al Gobierno para hacer una moción de censura. Podemos permanecer en la trinchera, en el frentismo, o movernos", han sido las únicas referencias de Igea al futuro, sin especificar una estrategia más allá de los pactos de gobierno.

Continuismo o rupturismo. Es es la idea que en la que el castellanoleonés más ha incidido durante el encuentro. Esa y la falta de autocrítica de la actual dirección tras pasar de 57 diputados a 10 en apenas seis meses, perdiendo más de 2,5 millones de votos: "Creo que eres una excelente candidata -le ha señalado Igea a la jerezana- pero me ha llevado a presentarme que no hiciéramos ninguna autocrítica en comunicación, en estrategia, en organización, que mantegamos los mismos errores y los mismos equipos".

"Hay una gran diferencia entre ser autocrítico y ser autodestructivo", le la contestado Arrimadas, asegurando que habrá "cambios en organización" respecto a la anterior ejecutiva y también en la comunicación: "Me he rodeado de un equipo critico", ha afirmado tras los reproches de Igea, lo que ha provocado la risa de su interlocutor. "Sí, por eso no has integrado a ninguno de los que votó en contra del veto al PSOE".

La principal exigencia de la presidenta de Ciudadanos ha sido que Igea deje de acudir a los medios a criticar "sin parar" a la formación naranja: "Paco, quiero que te comprometas a que, si no ganas, no criticarás al partido y no irás a los medios a decir que estamos muertos, que somos antidemocráticos o que tenemos meningitis". La respuesta del castellanoleonés es que lo continuirá haciendo amaparándose en su "libertad de expresión": "Un partido liberal tiene que creer en la libertad de expresión. Lo que quiero es tener gente crítica. Si yo gano las primarias, espero que me critiques".







