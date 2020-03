Albert Rivera ha vuelto al foco mediático. El expresidente de Ciudadanos durante 13 años ha fichado por el despacho Martínez-Echevarría y será presidente del consejo de administración. Además, también ejercerá como presidente ejecutivo de las delegaciones del bufete en España y Portugal: "Después de pensarlo mucho, he aceptado el reto", ha señalado en una rueda de prensa en Madrid.

El catalán no ha querido pronunciarse directamente sobre las primarias internas que enfrentan a la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, y al vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea: "Lo siento, voy a ser prudente. Estoy en una etapa profesional nueva", pero ha deslizado su apoyo a la jerezana: No creo que haya que ser un lince para saber lo que yo pienso, ni de Inés Arrimadas ni de Cs. Mi voto es secreto, aunque pueda ser un secreto a voces".

"Ciudadanos lo ha sido para mi todo durante 13 años. Le deseo lo mejor a quien tome las riendas. Si le va bien a Cs, le va bien a España", ha afirmado. Y ha añadido una de las frases más repetidas durante su etapa: "Es mucho mejor unir que dividir a los españoles. Este logo que tengo aquí detrás no es el de Cs". "Bastante crispación hay ya como para que me meta en política como un jarrón chino", ha apuntado.

El exlíder de Ciudadanos ha estado 3 meses y 20 días apartado de las cámaras, un dato que ha repetido en varias veces durante la rueda de prensa: "Es una eternidad, he aguantado tres meses, pero ahora estoy al pie del cañón". Rivera también ha hecho alusión a su nueva "etapa personal", en unos meses volverá a ser padre con la cantante Malú y ha asegurado que está "más feliz" con esta nueva etapa: "Son nuevos retos, voy a cambiar pañales, esto me va a permitir no solo ser un buen abogado, sino también una buena pareja y un buen hijo".

Rivera publicará un libro sobre su trayectoria política, al que ha titulado 'Un ciudadano libre', el próximo mes de abril en el que ha estado trabajado durante esta etapa de inactividad. También ha anunciado que su actividad en el bufete le permitirá "colaborar" en otros ámbitos como foros de debate y ponencias.