Francisco Igea estaba determinado a hablar con Inés Arrimadas antes de anunciar públicamente su candidatura a las primarias de Cs. Su intención era abordarla en el desayuno informativo al que ha acudido la portavoz de Cs en el Congreso en Valladolid. Sin embargo, este encuentro ha estado marcado por la tensión frente a decenas de micrófonos y cámaras. "Podemos hacer públicas nuestras conversaciones, yo no tengo problema", le ha espetado el vicepresidente de Castilla y León a la portavoz de Cs en un momento de la conversación.

La jerezana ha insistido en las conversaciones privadas que ambos han mantenido durante estas semanas: "Hemos hablado muchas veces en privado, tengo las llamadas, los WhatsApps, nos hemos reunido...". Desde el entorno de Igea se quejaban recientemente de que el dirigente crítico "lleva dos meses intentando reunirse con Arrimadas sin éxito". Según ha podido saber Público, el líder del movimiento crítico se presentará contra Arrimadas en las primarias. Previsiblemente, anunciará oficialmente su candidatura este martes en un acto en Madrid ante la militancia.

Igea a Arrimadas: "Nadie ha pretendido repartirse nada en un despacho, como tú muy bien sabes"

"Como hemos hablado muchas veces en privado y vamos a seguir hablando todas las veces que quieras, te invito a que hagamos un coloquio delante de la militancia para que sea la militancia quien decida y no nos repartamos en un despacho", ha continuado la portavoz naranja. "Nadie ha pretendido repartirse nada en un despacho, como tú muy bien sabes", ha negado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que ha sostenido que no quiere nada del "reparto" ni "estar en la Ejecutiva".

Encuentro más que tenso entre Arrimadas e Igea👇🏻 pic.twitter.com/bcoZr2jBqm — Inma✨ (@iinnmmaax) February 24, 2020

"Nadie ha hablado nada de integración, si quieres que hagamos públicas nuestras conversaciones las podemos hacer", le ha espetado, finalmente, Igea, a lo que Arrimadas le ha contestado que ambos han estado reunidos en su despacho "dos horas". "Eso fue hace dos meses", ha replicado el dirigente crítico.

"Cuando presentes la candidatura, hacemos un coloquio delante de los militantes", le ha insistido Inés Arrimadas. "Estoy dispuesto, naturalmente, si decidimos presentarnos", le ha respondido Igea, antes de que Arrimadas le haya interrumpido para agradecerle su asistencia y su trabajo como vicepresidente castellanoleonés. "Pase lo que pase vamos a salir unidos, adelante y reforzados, respetando el resultado de la militancia", ha zanjado.

Igea: "Me hubiera gustado hablar sin cámaras"

Tras este encuentro, Igea ha señalado a la prensa que le hubiera gustado "un rato para hablar tranquilamente, no delante de las cámaras" y ha reiterado que no tiene ningún problema en que Arrimadas publique sus conversaciones: "Tiene autorización expresa". El castellanoleonés también ha explicado que la reunión de dos horas no fue tal, sino que "duró una hora" y fue entre una persona de su equipo y el responsable de Acción Institucional de Cs, José María Espejo, que también ha capitaneado el pacto con el PP de cara a las elecciones autonómicas en Euskadi.

El dirigente ha llamado a la calma ante su inminente candidatura a las primarias. Ha argumentado que antes quería conocer los resultados de las agrupaciones, para saber "qué es lo que han dicho los militantes". Y ha proseguido lanzando una pulla a Arrimadas: "A pesar de que algunos digan que uno se quiere reunir en un despacho para pactar cosas a escondidas".