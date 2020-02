La dirección interina de Ciudadanos —compuesta por 10 cargos de la anterior Ejecutiva— ha dado su visto bueno a la propuesta de Inés Arrimadas de ir en coalición electoral con el PP de cara a las elecciones catalanas, gallegas y vascas. Esta decisión —anunciada por la portavoz de la gestora, Melisa Rodríguez, este jueves— ha acabado por dinamitar todos los puentes entre el aparato y el sector crítico, encabezado por el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea.

A juicio de Igea, esta decisión excede las competencias de la gestora: "Las competencias se limitarán a los asuntos de dirección y administración ordinarias, salvo que razones de urgencia aconsejen, de manera debidamente justificada, resolver sobre cualquier otro asunto", ha escrito a través de su cuenta de Twitter, aludiendo al reglamento de organización y funcionamiento de la comisión gestora, aprobado con fecha del 30 de noviembre de 2019.

Por su parte, la gestora justifica la decisión ante los posibles adelantos electorales en Catalunya y Euskadi, mientras que la portavoz de Ciudadanos en el Congreso alega que quiere ir con todas las cartas sobre la mesa al congreso extraordinario que se celebra en marzo para elegir el nuevo rumbo del partido. Arrimadas es la única candidata que ha hecho pública su candidatura mientras Igea ha comenzado a organizar una posible candidatura alternativa que cada vez parece más cercana. El plazo para presentarla expira el 26 de febrero.

Hasta ahora, el debate hacia el congreso ha girado en torno al modelo de partido y no a la estrategia, pero Igea también cuestiona que solo se mire a la derecha a la hora de realizar los pactos: "Si seguimos solo pactando con el PP, nos seguimos equivocando de estrategia. Las sumas matemáticas a veces no se producen", dijo el pasado lunes en TVE. "No puede ser que una persona unilateralmente lance este órdago. Es un error estratégico y una falta de respeto a los militantes", aseguró.

Respecto al modelo que plantea el sector crítico, piden poner fin a "la estructura piramidal actual" y revertir una Ejecutiva que funciona como una "red clientelar". En un enmienda a la totalidad al borrador de Estatutos de la gestora, a la que ha tenido acceso Público, plantean un sistema de "controles y contrapesos eficaz" para que sea posible la rendición de cuentas ante las bases.

Esta enmienda plantea que los militantes elijan directamente a las ejecutivas y a los líderes autonómicos. La enmienda defiende que sin estructuras intermedias elegidas por los militantes, como las direcciones territoriales, no será posible "enraizar territorialmente el partido": "No queremos barones pero tampoco virreyes, todopoderosos e incontrolables". En el sistema actual, es la ejecutiva nacional la que nombra las direcciones regionales y los destituye.



¿Con qué apoyos cuenta Igea?

El dirigente ya ha comenzado a medir fuerzas entre las bases con la plataforma Ciudadanos Eres Tú. Al acto de presentación —celebrado el pasado viernes 31 de enero— asistieron algunos de los cofundadores del partido, como Xavier Pericay, Ferran Toutain y Félix Pérez Romera, diputados del Parlament de Catalunya, como Antonio Espinosa, María Valle, Sergio Sanz y Carmen de Rivera y otros cargos menores. La plataforma está impulsando actos para explicar su propuesta de cara al congreso por diferentes ciudades del país.

Luis Fuentes, Inés Arrimadas, Miguel Ángel González y Francisco Igea, en una imagen de archivo de campaña . ICAL

Igea también cuenta con el apoyo de otros cargos en activo del partido como Fernando Navarro, viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios en la Junta de Castilla y León, Marta Marbán, diputada de la Asamblea de Madrid, Juan Pablo Izquierdo, procurador de las Cortes por Palencia y Ana Carlota Amigo, portavoz en Cortes castellanoyleonesas. Así como de aquellos que ocuparon puestos relevantes en sus autonomías como Diego Urbis, exportavoz de Cs en Logroño o María de los Ángeles Fernández Ramil, exsecretaria de programas en Galicia.



La Gestora Omnipotente y Unánime (el segundo atributo deriva del primero) https://t.co/jyRPswUHM5 — Fernando Navarro (@CsFernavarro) February 5, 2020

La repetición electoral dejó heridas abiertas en algunos de los diputados que no renovaron el escaño tras el 10-N —únicamente repitieron 10, ya que la formación perdió más de 2,5 millones de votos— y que ahora apoyan públicamente la propuesta da Igea frente a la de Arrimadas. Entre ellos: Soraya Mayo, diputada por Valladolid, Miguel Angel Garaulet, diputado por Murcia y parte del equipo negociador tras las elecciones autonómicas del 26-M, Aurora Nacarino-Bravo, diputada por Burgos, Saúl Ramírez Freire, diputado por La Palmas y José Luis Martínez González, diputado por Murcia.



"Lo que se está planteando significa la disolución de Cs"

El diputado del Parlament de Catalunya, Sergio Sanz, está decidido a promover una "candidatura alternativa" a la de Arrimadas. En una carta enviada a su agrupación, a la que ha tenido acceso Público, Sanz anuncia que empezará a "llamar a gente" para contraponerse a los actuales Estatutos: "Inés podría haber contado con mi apoyo si hubiese demostrado más humildad y respeto por la opinión y criterio de los militantes. Pero parece que quiere representar un recambio de Rivera, y no un cambio", finaliza la misiva.



A su juicio, la oferta de Arrimadas es una "artimaña comunicativa" para concurrir con el PP en Catalunya, Euskadi y Galicia y acusa a la portavoz en el Congreso de "tomar el pelo a una ciudadanía cuya confianza hay que recuperar": "Lo que se está planteando significa, a corto plazo, la disolución de Cs en un partido de baronías, que es el PP. Parece que ese plazo son dos años".

El diputado de Ciudadanos en el Parlament, Sergio Sanz. Fuente: Cs

Sanz, al igual que Igea, también pone el foco en el modelo de partido: "¿De verdad queremos un modelo de partido donde no se tenga en cuenta el sentir de los militantes de una región a la hora de formar un gobierno de coalición? ¿Esa es la regeneración política de la que tanto hablamos? ¿Un partido donde no haya internamente un sistema de democracia representativa sino burdos mecanismos plebiscitarios? Haríamos bien de practicar nosotros mismos aquello que decimos que debe operar fuera".