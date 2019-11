La actual portavoz de Ciudadanos en el Congreso y una de las caras más visibles de Ciudadanos, Inés Arrimadas, asegura que está "fuerte" y que será "valiente" para estar a "altura de las circunstancias" y asumir el liderazgo del partido después de que Albert Rivera -el líder del partido desde 2006 hasta hace una semana- dimitiera de todos sus cargos y decidiera dejar la política tras los resultados de las elecciones generales, en las que pasaron de 57 a 10 escaños en apenas 6 meses.

"Tengo un apoyo, no sé si unánime porque es pretencioso, pero absolutamente mayoritario, pero tenemos que cumplir unos plazos, este partido es democrático. También me gustaría que se hicieran cambios en el partido, hay que mejorar cosas". El partido ha quedado ahora en manos del Comité General y a finales de noviembre se designará una gestora que se hará cargo de Cs hasta marzo, cuando se celebre el congreso extraordinario y se elija a la nueva dirección.



"En situaciones difíciles es cuando hay que dar pasos valientes", ha señalado en una entrevista en Antena 3, su primera aparición pública desde la dimisión de Rivera. "Si gano las primarias, si los afiliados deciden que soy la elegida, habremos ganado algo y en ese debate de candidatos no serán cinco hombres", ha reprochado la dirigente. "Mi aspiración es levantar este partido, a partir de ahí, no nos ponemos techo".

La jerezana ha reconocido que su formación "algo habrá hecho mal" por no saber "explicar la solución de desbloqueo": "Hemos pagado algo que en política no se puede hacer, que es desorientar a tu votante. Fuimos muy firmes en el no a Sánchez y no era por no hacer un acuerdo con los socialdemócratas. El problema es que Sánchez decidió que sus pactos los iba a hacer mirando al populismo y nacionalismo".



Arrimadas, además, ha ratificado su 'no' a la investidura de Pedro Sánchez si éste mantiene el acuerdo con Unidas Podemos: "Todavía no se han constituido las Cortes, que rectifique Sánchez y gire hacia el constitucionalismo. Tenemos una mayoría espectacular entre PSOE, PP y Cs para leyes importantísimas" y ha dejado claro qué aspecto cambiaría primero: la ley electoral.

"Hay que cambiar la ley electoral para que ERC no tenga 13 escaños, o Bildu 5. Tienen más diputados que nosotros con la mitad de los votos. Una cosa es que seamos un país muy democrático y otra cosa es que seamos tontos", ha criticado la portavoz de Cs, que ha reconocido la dificultad de cambiar esta ley ya que beneficia a los partidos mayoritarios: PP y PSOE.