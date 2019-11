El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, máximo responsable de la formación junto a Inés Arrimadas tras la dimisión de Albert Rivera, ha ratificado el 'no' de su partido a la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez: "Pueden repetirlo las veces que quieran. Si no quieren quitarse la venda de los ojos, perfecto. Pero es Sánchez quien ha elegido y quien elige a ERC".

Villegas ha vuelto a utilizar uno de los términos empleados por Rivera durante la anterior legislatura, el 'plan Sánchez': "Forzó unas elecciones, ha perdido 800.000 votos y sigue empeñado en su plan, el plan de llegar a acuerdos con el populismo de izquierdas. Mientras siga queriendo pactar con Iglesias y los nacionalistas, con Ciudadanos no hay nada que hablar, nuestra formación siempre va a estar enfrente de un proyecto que creemos es malo para este país".



A pesar de que la formación aseguró durante la campaña electoral que sus votos servirían para desbloquear la formación de Gobierno, ese voto favorable solo pasaría por un pacto entre Ciudadanos, PP y PSOE. "Sánchez podía optar entre pactar con los constitucionalistas o con los populistas e independentistas. Está clara la voluntad de Sánchez. Tiene una alternativa para que rectifique: pero la decisión de Sánchez está muy clara". "No nos ha llamado", ha señalado Villegas en rueda de prensa en la sede de Alcalá, lo que, a su juicio, evidencia quienes son sus "socios preferentes".

Este lunes también hemos conocido que Arrimadas se postulará para sustituir a Rivera al frente de Ciudadanos en las primarias de la formación, que se celebrarán en el mes de marzo a través de un congreso extraordinario. Una candidatura que ya habían aupado desde diferentes sectores del partido durante la pasada semana. El secretario general de Cs ha apremiado a respetar los tiempos hasta la celebración del mismo: "Es lógico que haya compañeros que se vayan postulando", han sido las escuetas palabras de Villegas: "Un congreso está para contraponer equipos y modelos de partido", ha subrayado. "Y ahí los militantes deciden".

"No hemos sido capaces de convencer a los votantes de la utilidad de nuestra propuesta"

Sobre la reflexión interna tras el descalabro, el dirigente ha apuntalado: "Si pasamos de 57 a 10 está claro que no lo hemos hecho todo lo bien que deberíamos, no hemos sido capaces de convencer a los votantes de la utilidad de nuestra propuesta de centro en estas elecciones. Trabajaremos con los votos y la confianza ese más de un millón de españoles para que esas ideas de centro se puedan abrir paso en un horizontes de mayorías parlamentarias complicadas".

A raíz de las palabras de Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, que aseguró recientemente que fue un error no facilitar la investidura de Sánchez en la anterior legislatura, ha afirmado: "La Ejecutiva Permanente no ha hecho ese debate ni ha llegado a esa conclusión, yo a título individual soy incapaz de llegar a esa conclusión. La abstención de Ciudadanos no daba el gobierno a Sánchez, no sé si desde un punto de vista político era factible o no, yo creo que no".

Villegas también ha asegurado que su formación no ha tenido "ninguna reunión con el PP" para discutir una propuesta alternativa de investidura. "Nuestra propuesta es pública y está encima de la mesa y quien tiene que tomar decisión y rectificar es Sánchez. No parece que esté por la labor".