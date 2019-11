Quim Torra es desde este lunes el primer president de la Generalitat en sentarse en el banquillo de los acusados estando en activo. Y, como estaba previsto, Torra ha cimentado su declaración como acusado de un delito de desobediencia en dos ejes: uno, en denunciar el carácter "ilegal" de los acuerdos de la Junta Electoral Central que desobedeció, y que le urgían a retirar lazos amarillos, estelades y otros símbolos de distintos edificios dela Generalitat. Dos, que contaba con el mandato democrático de los ciudadanos catalanes, y que se negó a obedecer en defensa de la libertad de expresión.

Torra: "Sí, desobedecí, pero era imposible obedecer una orden ilegal"

En lo que toca al primero, Torra ha defendido que la JEC, con estas resoluciones, perseguía situarle "frente a una disyuntiva muy clara": hacerle obedecer un acto "ilegal", o hacerle prevaricar. Es posible que hayan cometido delito de coacciones", sostenía. "Si, desobedecí, pero era imposible obedecer una orden ilegal", esgrimió.

El president, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, Gonzalo Boye, ha afirmado también que la JEC "no es un órgano superior jerárquico" al máximo responsable de la Generalitat, y que por tanto no tenía competencia para ordenarle la retirada de estos símbolos. Su tesis es que, de cara a las elecciones generales del 28 de abril, él dependía de las juntas electorales provinciales. Las órdenes de la JEC, por tanto, eran nulas, ilegítimas. En definitiva, un intento de "censura", en opinión del president: "No estaba dispuesto a permitirlo".

El president ha declarado este lunes desde el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat), en Barcelona. Torra se enfrenta a una petición fiscal de un año y 8 meses de inhabilitación por haber desobedecido las resoluciones de la Junta Electoral Central, que en la precampaña de las elecciones generales del 28-A le exigió que retirara los lazos amarillos -en solidaridad con los presos del procés-, estelades y otros símbolos de las fachadas de distintos edificios de la Generalitat.

Torra, que reconoció haber desobedecido a la JEC ya en instrucción, publicó un mensaje este domingo en Twitter en el que afirmaba que acudiría al juicio para acusar al Estado de vulnerar sus derechos. Negó que fuera a aprovechar la vista oral para defenderse, e incidió en que había cumplido con sus deber como president de defender los derechos y libertades de los catalanes.

El juicio oral ha arrancado este lunes pasadas las 9.05 horas, y antes de su declaración, en torno a las 11.00, han tenido lugar las cuestiones previas. La Fiscalía ha reclamado que no se emitan imágenes de los 11 policías nacionales que declararán como testigos este lunes, y la defensa de Torra ha pedido la nulidad de todas las actuaciones por la supuesta vulneración del derecho a un juez imparcial, incluso desde la instrucción de la causa. El presidente del tribunal y del TSJCat, Jesús María Barrientos, ha rechazado las cuestiones planteadas por la defensa, salvo su petición de añadir cuatro acuerdos de la JEC como prueba documental.

Rifirrafe con el presidente del tribunal a cuenta de Vox

En otro orden de cosas, la declaración de Torra comenzaba con cierta tensión, cuando el acusado se veía interrumpido por el presidente del tribunal. El president afirmó que no respondería a la acusación popular del partido ultraderechista Vox por ser un “partido franquista”.

El presidente del tribunal y del TSJCat, Jesús María Barrientos, le interrumpía: “No se le permite ninguna manifestación ofensiva o descalificadora a las partes”. “No voy a permitir ese tipo de descalificaciones”, le espetaba.

Arropado por Torrent, Aragonès y Mas



A su llegada a las inmediaciones del TSJCat, Torra se ha dado todo un baño de masas. Se ha visto arropado por el president del Parlament, Roger Torrent, su vicepresident, Pere Aragonès, o el expresident Artur Mas, así como por otros cargos del Govern -como su portavoz, Meritxell Budó- y diputados de JxCat, ERC y la CUP, y representantes de la ANC y Òmnium Cultural, entre otras organizaciones independentistas.

Torra ha recorrido caminando los escasos metros que separan el Arco del Triunfo de la escalinata del tribunal, mientras cientos de personas le trasladaban su apoyo. Han coreado su nombre, intercalándolo con gritos a favor de la independencia, mientras lucían lazos amarillos y prendas del mismo color.