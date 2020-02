Inés Arrimadas ejerce como líder del partido aun antes de ser ratificada por primarias. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso apuesta por unirse al PP de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán este año en Catalunya, Euskadi y Galicia. El viernes pidió una reunión extraordinaria a la gestora que dirige —de manera provisional —el partido tras la marcha de Albert Rivera para que decida si confluir con los populares, una posibilidad que rechazaron en el pasado y que cuenta con una oposición interna encabezada por Francisco Igea, el vicepresidente de Castilla y León.

Igea considera que la iniciativa debe votarse en la V Asamblea que se celebrará el 14 y 15 de marzo. El dirigente de Cs cuestiona que solo se mire a la derecha a la hora de realizar los pactos: "Si seguimos solo pactando con el PP, nos seguimos equivocando de estrategia. Las sumas matemáticas a veces no se producen", ha inquirido este lunes en TVE. "Estamos a punto de debatir estrategia en un congreso no puede ser que una persona unilateralmente lance este órdago. Es un error estratégico y una falta de respeto a los militantes".

El vicepresidente castellanoleonés apuesta por un modelo de partido diferente al actual. Entre algunas de sus propuestas, quiere descentralizar Cs para que la Ejecutiva nacional no acumule tanto poder y también que los afiliados puedan votar para elegir a los cargos territoriales del partido. "Estamos dando voz a partidos cesaristas y eso no está bien, partidos demasiado enfocados en el líder. Necesitamos huir del cesarismo e ir a un debate sosegado. No me gusta deriva cesarista en la política española", ha sido el dardo que le ha lanzado Igea a la portavoz de su partido en el Congreso.

Luis Fuentes, Inés Arrimadas, Miguel Ángel González y Francisco Igea, en una imagen de archivo de campaña . ICAL

Por el momento, Igea no ha presentado su candidatura para disputar a Arrimadas el liderazgo del partido —ese plazo expirará el 26 de febrero— y sigue defendiendo que la jerezana es una "gran líder y una gran candidata", pero sus posiciones están cada vez más enfrentadas. El dirigente ya ha comenzado a medir fuerzas entre las bases con la plataforma Ciudadanos Eres Tú. Al acto de presentación -celebrado el pasado viernes- asistieron algunos de los cofundadores del partido, como Xavier Pericay, Ferran Toutain y Félix Pérez Romera, diputados del Parlament de Catalunya, como Antonio Espinosa, María Valle, Sergio Sanz y Carmen de Rivera y otros cargos menores.

Arrimadas, por su parte, ha amenazado con dimitir si el sector crítico consigue que los afiliados apuesten por ese modelo de partido descentralizado. Este debate no es nuevo en la política española: ya se dio con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en Vistalegre 2. El líder de Unidas Podemos aseguró que dimitiría si el modelo de Errejón se imponía sobre el suyo, mientras que el ahora diputado de Más País quería que Iglesias continuara como secretario general pero con otra estrategia.

La gestora en funciones decidirá si Cs se une al PP

La dirección del partido debate este miércoles la propuesta de Arrimadas. Esta dirección es interina y su principal función era pilotar la transición de Cs hasta el congreso de marzo, sin realizar cambios de calado. De hecho, de los 16 miembros que conforman esta órgano, 10 formaban parte del equipo de Rivera. En la secretaría general sigue al mando José Manuel Villegas y en la de organización, Fran Hervías, dos de los 'hombres fuertes' del exlíder de Cs.

La elección de los miembros de la gestora no estuvo exenta de polémica: "Hoy he vivido algo bochornoso en este Consejo General. Ha habido primero una votación y luego el turno de intervenciones. Esto no es democrático", dijo Igea de puertas para adentro el pasado mes de noviembre. Según el reglamento de organización y funcionamiento del órgano, aprobado con fecha del 30 de noviembre de 2019, las competencias se iban a limitiar "a los asuntos de dirección y administración ordinarias, salvo que razones de urgencia aconsejen, de manera debidamente justificada, resolver sobre cualquier otro asunto".

Sin embargo,no es la primera vez que esta gestora toma decisiones polémicas. A mediados de enero, el órgano de dirección realizó 60 nombramientos que afectaban a direcciones de Ciudadanos en varias delegaciones y cesó a dos cargos críticos, Ignacio Prendes y Orlena de Miguel. Ambos votaron en contra de la nueva organización.