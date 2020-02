Una oferta que pretendía lograr la unidad con otro partido ha terminado por cosechar la división interna del suyo propio. Este es el resultado que está teniendo el ofrecimiento de la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, al PP de concurrir de manera conjunta a las elecciones de Euskadi, Galicia y Catalunya.

Este movimiento de la principal candidata a liderar la formación naranja tras la marcha de Albert Rivera ha sido tildado directamente como "una falta de respeto" a la militancia por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. "No puede ser que, de manera unilateral, se lance una propuesta sin que se presente una enmienda a la ponencia", ha sostenido en una entrevista en Los desayunos de TVE.

Arrimadas ha respondido indirectamente a las críticas de su compañero de partido esta misma mañana de lunes, asegurando que ella no presidirá la formación si se impone "un modelo de baronías" como el que defiende Igea. "No prometáis mi presidencia con vuestro modelo" porque "no se puede separar la cabeza del corazón", ha declarado en una entrevista en Onda Cero.

'Ciudadanos Eres Tú', la corriente crítica dentro del partido

Lo que propone la corriente crítica 'Ciudadanos Eres Tú' de cara a la Asamblea General que se celebrará en marzo es, entre otras cosas, que la Ejecutiva nacional no acumule tanto poder como ahora y que los afiliados puedan votar para elegir a los cargos territoriales del partido.

Para ello, esta plataforma –cuya cara más visible es Igea– presentará enmiendas a la ponencia de Estatutos e intentará que las agrupaciones de afiliados las apoyen para que se puedan debatir y votar en el congreso de marzo. Poco antes de este cónclave, la militancia escogerá al nuevo presidente y la nueva Ejecutiva de Cs.

"No puedes ir por toda España prometiendo que yo voy a ser la presidenta de un partido en el que no creo", Inés Arrimadas

Arrimadas ha instado al vicepresidente de Castilla y León a presentarse a las primarias con su modelo de partido y su estrategia política. "No puedes ir por todas las agrupaciones de España prometiendo que yo voy a ser la presidenta de un partido en el que no creo", ha subrayado.

Desde su punto de vista, los militantes "tienen derecho a poder elegir de verdad entre modelos de partido, liderazgos, equipos y estrategia". "Y eso lo podremos hacer en el congreso si no se hurta del debate defender de verdad dos modelos, sin estar enmascarado uno detrás de la candidatura del otro", ha agregado.