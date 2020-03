Inés Arrimadas y Francisco Igea se enfrentan a unas primarias decisivas este fin de semana. Los 20.000 militantes de Ciudadanos elegirán a la persona encargada de suceder a Albert Rivera. Ambos candidatos discrepan en la estrategia y, especialmente, en el modelo de partido, unas diferencias que dejaron entrever en el debate celebrado el pasado miércoles, en el que no faltaron los reproches: "Creo que eres una excelente candidata -le señaló Igea a la jerezana- pero me ha llevado a presentarme que no hiciéramos ninguna autocrítica en comunicación, en estrategia, en organización, que mantegamos los mismos errores y equipos".

Arrimadas apuesta por un modelo de partido continuista en el que el Comité Ejecutivo sea el máximo órgano de decisión y ostente el poder sobre los territorios. Igea, por su parte, defiende que los afiliados escojan a los comités autonómicos para que funcionen como "contrapeso" a las direcciones que se tomen en Madrid, de manera similar a lo que sucede en el PSOE y PP. El vicepresidente de Castilla y León argumenta que la estructura actual provoca hiperliderazgos a los que no se critica, mientras que la portavoz parlamentaria de Cs sostiene que el modelo de Igea rompe el discurso único en toda España y crea baronías como la del PSC.

"No podemos defender una cosa en Madrid y otra en el País Vasco. Eso es lo que han hecho toda la vida el PP y el PSOE con tal de tener representación. Nosotros asumimos que nuestro partido sea residual en algunos territorios, pero al menos mantenemos la coherencia", explican fuentes del equipo de Arrimadas. Por su parte, los de Igea alegan que elegir las candidaturas desde Madrid conlleva que los cargos se 'domestiquen' frente a la dirección con tal de seguir en el puesto y explican que las circunstancias de cada territorio importan. "En Castilla y León la gente pedía cambio tras décadas de gobiernos del PP, pero la política de pactos dictada desde Madrid nos impidió llevarlo a cabo", alegan.

Igea teme que Arrimadas convierta a Cs en UPyD

El debate entre ambos candidatos estuvo marcado por la política de pactos. A Igea nunca le convenció el veto al PSOE impulsado por el Rivera -que ha anunciado esta misma semana que presidirá un consejo de administración- y se mostró en contra de los pactos preelectorales con el PP en territorios como Euskadi, Galicia y Catalunya. Uno de los temores del vallisoletano es que Ciudadanos sea absorbido por el PP tras estos pactos y que el partido acabe de la misma forma que UPyD. El dirigente de Cs acusó a Arrimadas de diluir a la formación únicamente para obtener "puestos de salida" en las listas electorales.

Arrimadas se muestra partidaria de mantener los pactos con el PP, lo que supone seguir dependiendo de la extrema derecha

Arrimadas negó la mayor y defiende que los pactos con los populares son el camino a seguir con un PSOE "que se ha ido del espacio socialdemócrata". La portavoz de Cs se muestra partidaria de mantener los acuerdos con los de Pablo Casado allí donde gobiernan, lo que significa seguir dependiendo de los votos de la extrema derecha en Andalucía, Madrid y Murcia. A pesar de ello, insiste en que el espacio de Cs es el centro y que desde ahí "combatirán a los populismos".

La relación con el PSOE también es sujeto de discrepancias entre ambos. Igea defiende pactar a izquierda y derecha indistintamente, pero tras las elecciones. Asimismo, considera un error no haber pactado con el PSOE cuando sumaban 180 escaños y pide una autocrítica a la actual dirección. Para Igea, las "líneas rojas se ponen a las políticas, no a los partidos": "La política no es el arte de buscar enemigos, sino de buscar soluciones", sostuvo durante el encuentro.



Para la jerezana, la autocrítica ya se hizo tras las dimisiones de Rivera y su núcleo duro, José Manuel Villegas, Fernando de Páramo y Fran Hervías. Sin embargo, no ha trasladado abiertamente los motivos por los que cree que el partido pasó de 57 escaños a 10 en apenas seis meses, perdiendo más de 2,5 millones de votos. Sí que hubo un cambio de estrategia tras la debacle escenificado tras levantar el veto.

El equipo: continuismo frente a las 'caras nuevas'

La diferencia entre ambos equipos es importante. La portavoz de Cs cuenta con los rostros más mediáticos del partido, mientras que Igea se rodea de cargos desconocidos y desencantadas con la deriva de Cs. La lista de Arrimadas, con 35 nombres, cuenta con los vicepresidentes de Madrid y Andalucía, Ignacio Aguado y Juan Marín; la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís; la portavoz en el Parlament, Lorena Roldán, los diputados Edmundo Bal y Marcos de Quinto y el líder de Cs en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, entre otros nombres.

Arrimadas hace una clara apuesta por el continuismo: 31 de los 35 miembros que conformarán su ejecutiva pertenecían al Comité Ejecutivo de Albert Rivera y 11 todavía forman parte de la actual gestora. Igea, por su parte, cuenta con 5 exdiputados nacionales -Fernando Navarro, Orlena de Miguel, Javier Cano, Saúl Ramírez y José Luis Martínez-, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, y 6 diputados autonómicos -tres de ellos del Parlament de Catalunya.

El vicepresidente de los liberales europeos y cara visible de Cs en Bruselas, Luis Garicano, ha rechazado estar tanto en la lista de Arrimadas como en la de Igea tras ver que la confluencia entre la diputada e Igea no ha sido posible. A Arrimadas sí la apoya, de manera implicta, Rivera y más explícita, Juan Carlos Girauta. A Igea lo secundan exdiputados como Ignacio Prendes, exvicepresidente del Congreso y el fundador de Ciudadanos Xavier Pericay.