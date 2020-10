La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana para pedirle que "tome el control" y decrete el estado de alarma si es necesario. Para ello, le ha ofrecido los votos de sus 10 diputados y ha apremiado al Partido Popular a que se sume a la petición, debido a que únicamente con los apoyos de Cs no se llega a la mayoría absoluta necesaria. Arrimadas ha hecho hincapié en que esta medida evitaría "un confinamiento total" como el que vivimos en marzo, abril y parte de mayo.

Sin embargo, los populares no se muestran partidarios de recurrir a dicho mecanismo y sugieren que se deben reformar otras leyes. Especialmente la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que tachó de "ataque político" por parte del Ejecutivo de coalición la aplicación del estado de alarma en Madrid, ordenado por el Consejo de Ministros. "El PP está teniendo diferentes posiciones en diferentes comunidades autónomas", ha justificado Arrimadas.



El vicepresidente Ignacio Aguado, que ha acompañado a Arrimadas durante la rueda de prensa, y los consejeros de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid se han enterado de las nuevas medidas en la región en la rueda de prensa del consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero. Las nuevas medidas se limitan a prohibir la actividad y las reuniones entre no convivientes entre las doce de la noche y la seis de la mañana, reducir aforos en interior al 50% y continuar con los cierres perimetrales por zonas básicas de salud.

La líder de Cs ha tachado de "fracaso" que el jueves no se produjera un acuerdo en el Consejo Interterritorial, pese a que solo la Comunidad de Madrid -donde gobiernan junto al PP- y Euskadi se abstuvieron del acuerdo. "Aquí están nuestros diez escaños, no hay tiempo que perder. Los hospitales están en una situación complicada. Llevamos diciendo mucho tiempo que no podíamos sumaros a una ola falsa de optimismo", ha lamentado la líder de Cs.

Arrimadas no ha entrado a valorar el duro discurso del líder del PP, Pablo Casado, contra Santiago Abascal durante la moción de censura. "No estamos para valorar las estrategias, estamos para salvar vidas". Sin embargo, preguntada por si su posición fue "demasiado indulgente" con los ultraderechistas, ha respondido que Cs tiene "clarísimamente un proyecto diferenciado" al de Vox.