Arrimadas será la portavoz de Ciudadanos en el Congreso y Lorena Roldán, en el Senado

Inés Arrimadas será la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Así lo ha anunciado la propia Arrimadas este lunes en la rueda de prensa que ha ofrecido después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional que ha celebrado el partido para, entre otras cuestiones, analizar los resultados de las elecciones europeas, autonómicas y municipales.

La portavoz estará acompañada en la dirección del grupo parlamentario por otros cinco parlamentarios, cuatro portavocías adjuntas y una secretaría general. Los portavoces adjuntos serán Toni Roldán, Melisa Rodríguez, Fernando de Páramo y Joan Mesquida; repetirá como secretario general del grupo parlamentario Miguel Gutiérrez. De esta manera, Arrimadas sustituye a Juan Carlos Girauta, que ha estado al frente de la portavocía de Cs durante los últimos tres años.

El Comité Ejecutivo de la formación también han designado a los miembros de la dirección del grupo parlamentario en el Senado. En la Cámara Alta la portavoz de Ciudadanos será Lorena Roldán, que estará acompañada por dos portavoces adjuntos, Fran Carrillo y Ruth Goñi. El secretario general del grupo en el Senado será Tomás Marcos.

La reunión de la ejecutiva también ha servido para que los de Albert Rivera comiencen a diseñar los futuros pactos de gobierno en los diferentes territorios tras la celebración de las elecciones autonómicas y municipales. En este sentido, Arrimadas ha anunciado que se ha decidido crear un Comité Nacional de Negociación de Gobiernos para centralizar todas aquellas negociaciones territoriales que se darán en aquellos lugares donde Ciudadanos sea clave para la gobernabilidad, como sucede en Madrid (comunidad y ayuntamiento) o en Castilla y León.

Este comité contará con algunos de los principales miembros del partido, como el secretario general, José Manuel Villegas, y estará coordinado por José María Espejo, secretario de acción institucional de Ciudadanos. Arrimadas ha avanzado, que más allá de las reuniones y los posibles acuerdos en los distintos territorios, el recién creado comité deberá pasar sus propuestas a la dirección estatal, que será la que finalmente decida sobre cualquier pacto.

Preguntada sobre la advertencia del candidato de Ciudadanos al ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls, que ha rechazado cualquier pacto con Vox para gobernar en lugares como Madrid, Arrimadas ha zanjado el asunto y ha dejado la puerta abierta a posibles pactos con la ultraderecha al asegurar que "hemos demostrado cómo y con quién gobierna Ciudadanos, y el ejemplo es Andalucía. Se trata de cómo podemos lograr los mejores gobiernos para los próximos cuatro años. Vamos a formar un comité ejecutivo nacional para esto. Somos una figura clave para la gobernabilidad de este país".

También ha advertido de que no pensarán en "los intereses de nuestro partido, sino en el interés general". La portavoz de la ejecutiva ha destacado el crecimiento electoral de Ciudadanos y su implantación territorial (han pasado de 1.500 concejales en 2015 a 3.000 en 2019) y, aunque ha rehusado hablar de pactos de gobierno, sí que ha dejado claro que su objetivo en el Ayuntamiento de Madrid es echar a Manuela Carmena: "Ciudadanos ha hecho posible que no tengamos cuatro años más a Carmena, que el ayuntamiento no siga en manos del populismo, que puede hacer un daño irreparable a esta ciudad". También ha avanzado que Cs gobernará en la Comunidad de Madrid.