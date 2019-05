El Gobierno de PP y Cs contacta con Vox para las cuentas andaluzas y el partido ultra insiste: ni feminismo ni memoria histórica

El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, ha iniciado los contactos con el partido de ultraderecha Vox para aprobar los presupuestos para lo que queda de año, fundamentales para la pervivencia del experimento político andaluz. Su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, manifestó esta mañana en rueda de prensa que ya se había producido un contacto telefónico y que se producirán más en las próximas fechas, hasta sentarse a negociar.

“[De momento], no se ha llegado al detalle ni nos hemos sentado a negociar”, dijo Hernández. “Habrá que sentarse a hablar. No vamos a hacerlo de otra manera. [Ha habido] una conversación telefónica. Habrá que ver la asignación concreta a los diferentes programas. De momento, no hay más que un anuncio genérico. Vamos a ver cómo se traducen esos incrementos y a ver en qué capítulos están destinados. Hay que ver a qué programas concretos se destinan”, agregó.

El PP confirmó el inicio de los contactos: "Se ha producido alguna conversación indiciaria, que va en buena línea con Vox. Ellos se remiten al acuerdo de investidura y están pendientes de analizar el texto y el documento y de ver si cumple con el acuerdo. Tengo que destacar que existe buena actitud, de expectación positiva", dijo el portavoz parlamentario, José Antonio Nieto. "Y hemos trasladado a PSOE y Adelante que nos hagan llegar sus propuestas para integrar lo que sea razonable", agregó Nieto. "No se ha concretado ninguna de esas iniciativas", remachó el portavoz.

El portavoz de Vox insistió en las condiciones que ha venido defendiendo para votar a favor de las cuentas de la Junta. Ni dinero para políticas feministas ni tampoco para aplicar la Ley de Memoria Histórica. Sobre igualdad, dijo: “Hay un incremento en igualdad y queremos ver a qué se destina y si no contraviene, una vez más, los pactos, los 37 puntos que tenemos firmados con el Gobierno”. Y sobre memoria histórica: “Hay un punto muy concreto en los acuerdos. Que se supriman subvenciones y ayudas que no sean de utilidad pública”. “Le haría un llamamiento al presidente de la Junta para que fuese responsable y para que no se separase del acuerdo [firmado entre Vox y PP]”, remachó.

Hernández fue preguntado sobre la petición de disculpas a Pablo Casado después de que este arremetiera contra Vox y su presidente, Santiago Abascal, la semana posterior a las elecciones generales, que llegaron a vincular al presupuesto de Andalucía. “Disculpas como tal no se han recibido, pero todavía están a tiempo. Hay muchas maneras de disculparse, en cualquier caso. Somos un partido responsable. Hay muchas maneras de disculparse. No vamos a exigir que venga el señor Casado a fustigarse al Parlamento de Andalucía. Si el PP sigue diciendo que somos un barrio de ultraderecha… Pero nadie ha suscrito ese discurso [en Andalucía]. Ese es un buen indicio de que las cosas pueden volver a su cauce”, dijo al respecto Hernández.