El Ayuntamiento de Barcelona reclama "mano tendida" a la oposición para aprobar unos presupuestos anticrisis

El Ayuntamiento de Barcelona ha preparado unos presupuestos expansivos y "anticrisis" para 2023, con un incremento de cerca del 5% respecto a 2022. Son 3.600 millones de euros que se destinarán principalmente a hacer frente a la emergencia social, reactivar la economía de la ciudad y continuar las transformaciones en los barrios. El gobierno municipal, formado por Barcelona en Comú y el PSC, confía en alcanzar las mayorías necesarias para poderlos aprobar y ha reclamado "mano tendida" a la oposición. Empiezan unas semanas en las que se construirá un "puzle" de alianzas para aprobar las cuentas municipales, de la Generalitat y del Estado, y donde ERC, los comunes y el PSC son actores clave.

"Puzle" de alianzas para aprobar las cuentas municipales, de la Generalitat y del Estado

En una rueda de prensa este viernes, el primer teniente de alcaldía, Jaume Collboni, el concejal de Presidencia y Presupuestos, Jordi Martí y la concejala de Hacienda, Montserrat Ballarín, han presentado las cuentas y también las ordenanzas fiscales, que plantean congelar impuestos y mantener la bonificación del 75% de la tasa de terrazas. Los presupuestos quieren dar respuesta a la situación de crisis y ser "flexibles" para adaptarse a las incertidumbres económicas, como el coste de la energía o las tarifas del transporte público.

El proceso de negociación para su aprobación está previsto que se pueda alargar hasta dos meses, y el objetivo es que las cuentas y las ordenanzas se puedan aprobar el 23 de diciembre. Collboni ha remarcado que están pensados ​​para "una situación de crisis" tanto de la economía de la ciudad como de los barceloneses. No subirán los impuestos e incluirá medidas sociales para los colectivos más afectados, incluyendo familias, autónomos y PYMEs.

Alianzas variables

En cuanto a la mayoría para su aprobación, Collboni ha afirmado que en otros momentos el gobierno municipal ya ha llegado a "mayorías amplias" con ERC sobre todo, pero en casos puntuales incluso con Junts, Barcelona pel Canvi y el PP. "Esperamos que todo el mundo esté a la altura para aprobar estos presupuestos anticrisis", ha dicho, y ha apostillado que si votan en contra será por "intereses que no son los de la ciudad".

Collboni ha rechazado que en la ciudad haya un escenario de división similar al que existe en el Parlament, donde ERC intentará sumar a los exsocios de Junts para sacar adelante unas cuentas que también necesitarán, al menos, el apoyo de los Comuns. El PSC, principal grupo de la oposición, ha ofrecido "mano tendida" al presidente Pere Aragonès, que no la rechaza pero de momento tampoco la ha aceptado.

Sobre la Generalitat, Collboni ha dicho que "no se entiende que lejos de encontrar soluciones las disidencias hayan ido todavía a más" en el contexto económico actual y ha insistido en que esto no es la situación en el Ayuntamiento. El teniente de alcaldía ha afirmado que espera que la oposición muestre la "mano tendida" para sacar adelante las cuentas y Martí ha añadido que "cuesta entender" que no se pueda llegar a un acuerdo para aprobar unos presupuestos expansivos.

190 millones de euros más

La cifra total de los presupuestos asciende a 3.595,9 millones de euros, 189,6 más que en el ejercicio anterior. El incremento procede de las aportaciones del Estado y también de la mayor recaudación derivada de la recuperación de actividades económicas como el turismo. Collboni ha remarcado que el incremento de los costes energéticos está teniendo un impacto considerable en los números municipales y revisarán algunas concesiones para mantener el equilibrio.

Incluyen la contratación de 1.000 nuevos agentes de la Guardia Urbana

Los nuevos presupuestos incluyen también una partida para contratar a 1.000 nuevos agentes de la Guardia Urbana, con los que se llegará a los 3.500 comprometidos al inicio del mandato. Se incluirán medidas como el cobro fraccionado durante el año del IBI y el impuesto de circulación.

Las políticas que acumulan más gasto corriente son servicios sociales y promoción social, con unos 408 millones, otros 403 millones irán destinados a servicios y mejora del espacio público (recogida de residuos, limpieza, alcantarillado...), y en tercer lugar se sitúa la política de seguridad y movilidad ciudadana, que recibirá más de 370 millones. Para la recuperación económica, 106 millones se destinarán a políticas que incluirán un paquete de ayudas directas a autónomos y pymes, y también 2 millones para personas en paro.

En materia de transformación de la ciudad, 900 millones irán destinados a los diferentes procesos que están en marcha en Barcelona, como las obras en la Meridiana, Glòries, la conexión del tranvía, la transformación de la Via Laietana y la Rambla. También se incluyen los ejes verdes del Eixample, el Port Olímpic y se incorpora el Túnel de la Rovira y los estudios para continuar la cobertura de la Ronda de Dalt.

También hay partidas destinadas a las intervenciones en el Pont de Santander, los Interiores de Canyelles o la transformación de Pi i Maragall, así como la mejora de los mercados, como la Abaceria o Horta, de equipamientos culturales, como la Fabra i Coats y la Biblioteca de Sarrià, la reurbanización de la avenida de Madrid, en Les Corts, o la reconversión del antiguo Cine Pere IV para ubicar la Biblioteca Ramon Alós, y la ampliación del CAP en Sant Martí.