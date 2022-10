Aragonès estrena Govern y negociará los presupuestos con Junts, Comuns y CUP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estrenado este martes nuevo Govern después de que la semana pasada Junts optara por la ruptura. Con los siete nuevos consellers ya nombrados en el cargo, y tras la primera reunión del consejo ejecutivo, Aragonès ha sacado pecho de un equipo renovado con "rapidez", cosa que asegura la "continuidad" de la labor institucional. El reto más inmediato que afronta es la aprobación de unos presupuestos muy avanzados por el ya exconseller de Economía, Jaume Giró. "No entenderíamos que Junts se autodescartara de la aprobación de unos presupuestos elaborados por Junts", ha afirmado. Aragonès ha explicado que su prioridad es negociarlos con los exsocios, así como con los Comuns y la CUP. Cierra la puerta así a hablar con el PSC, que mantiene la mano tendida.

En una comparecencia posterior a esta primera reunión del nuevo Govern, Aragonès ha afirmado que todos los consellers defienden el fin de la represión y la celebración de un referéndum acordado, una propuesta compartida por el 80% de la ciudadanía en Catalunya. Sobre las diferentes sensibilidades respecto al independentismo -los nuevos nombres incluyen a antiguos dirigentes del PSC, CDC y Podem-, Aragonès ha afirmado que "no es cuestión de otorgar carnés" y ha insistido en que todos comparten las dos demandas. "Somos mucho más que independentistas", ha zanjado. Después de la toma de posesión que se celebra la mañana del martes se produce el traspaso de carteras, que tiene lugar la tarde de este mismo día.

Aragonès ha reemplazado a los siete consellers de Junts salientes, incluyendo al vicepresidente cesado, con la incorporación de Joaquim Nadal (Investigación y Universidades), Juli Fernández (Territorio), Meritxell Serret (Acción Exterior y Gobierno Abierto), Carles Campuzano (Derechos Sociales), Natàlia Mas (Economía y Hacienda), Gemma Ubasart (Justicia, Derechos y Memoria) y Manel Balcells (Salud).

El cambio de carteras retrasará el calendario de aprobación de los presupuestos

Los presupuestos son ahora el principal proyecto que tiene entre manos el Govern, y Aragonès ha reconocido que el cambio de carteras afectará al calendario. Será imposible que las cuentas -si consiguen los apoyos necesarios- entren en vigor el 1 de enero, como se había marcado, ya que deberían presentarse en el Parlament la próxima semana y los nuevos consellers deben valorarlas primero. Se aprobarán, eso sí, "lo antes posible".

Sobre los apoyos que necesitan recoger, Aragonès remarcó que la semana pasada "el Govern ya estaba en minoría" y también tenía que sentarse a negociar. Sin embargo, el escenario era diferente, ya que contaba con el apoyo de los 65 diputados de ERC y Junts, a sólo tres de la mayoría. En cambio, ahora, con los 33 diputados de ERC, los ocho votos de los Comuns quedan muy lejos de ser suficientes para aprobar las cuentas, como el año pasado. Una cuestión que, paralelamente, provocó el enésimo rifirrafe entre socios en el seno del Govern. Un escenario de crisis constantes que, eso sí, con este nuevo Ejecutivo se aleja. Así lo ha reconocido Aragonès, quien ha dicho que al no ser de coalición el Govern tendrá "dinámicas diferentes".

Aragonès responde a Borràs: "El hecho de que dejes de formar parte de un Govern no quiere decir que deje de ser legítimo"

Volviendo a los presupuestos, Aragonès ha reiterado que espera el apoyo de su exsocio: "Junts ha abandonado el Govern pero sería muy incomprensible que abandonara la ciudadanía". El president se ha mostrado convencido de que parte de la organización -el 42% de la militancia votó a favor de la permanencia en el Ejecutivo- está de acuerdo con ello.

Aunque ha asegurado que "no es la primera opción", si la negociación no avanza, Aragonès no cierra la puerta a renunciar a aprobarlos y prorrogar los actuales. Hay cerca de 3.000 millones más de techo de gasto que de esta forma a priori no podrían movilizarse, aunque el president ha afirmado que hay otras formas de hacer que lleguen a la ciudadanía. En cualquier caso, y preguntado por la geometría variable en el Parlament, el president ha asegurado que irán "propuesta a propuesta" y ha rechazado hacer predicciones de escenarios.

Sin reproches ni dudas sobre la legitimidad

Aragonès mantiene la apuesta por el acuerdo de claridad e insta a quien no la comparta a hacer una nueva propuesta

Sobre la ruptura con los socios, Aragonès ha dicho que respeta la decisión de Junts aunque no la comparte. Sin embargo, ha defendido que esto no impide "poner los intereses del país por delante" y ha rechazado "entrar en una espiral de reproches". Sobre las declaraciones de algunos líderes de Junts, como Laura Borràs, que han afirmado que el Govern ha perdido legitimidad, Aragonès ha cerrado el debate: "El hecho de que dejes de formar parte de un Govern no quiere decir que deje de ser legítimo. Todas las instituciones de Catalunya tienen el 100% de legitimidad".

Aragonès ha manifestado que pese a la ruptura del Ejecutivo no renuncian a una "estrategia consensuada" del independentismo, una opción que parece cada vez más lejana, y ha afirmado que ERC está "abierta a compartir". La apuesta de Aragonès pasa por el acuerdo de claridad con el Estado para fijar las normas para un nuevo referéndum reconocido por todas las partes: "La propuesta de claridad no sólo sigue vigente sino que es más necesaria que nunca".

El president ha dicho que si alguien no está de acuerdo, que ponga una nueva propuesta sobre la mesa: "La ciudadanía necesita caminos de trabajo y propuestas realizables". Pero el Gobierno no parece por ahora hacer movimientos en este sentido. Preguntado por los periodistas, Aragonès ha afirmado que en la mesa de diálogo "ha habido avances" aunque hay que concretarlos más. "Sabemos que estamos lejos, pero hemos logrado sentar al Gobierno a una mesa de negociación", ha reafirmado.