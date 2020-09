Ayuso achaca al "modo de vida de la inmigración" la alta incidencia de covid-19 en los barrios del sur de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que la alta incidencia de la covid-19 en algunos distritos del sur de la capital como son Carabanchel, Usera o Villaverde se está produciendo "por el modo de vida que tiene nuestra inmigración".

Así se ha expresado al sacar pecho por los test de serología que se realizaron hace algunas semanas entre una muestra de población de esos distritos en la segunda jornada del debate sobre el estado de la región. "Los contagios se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y también por la densidad de población en esos distritos", ha afirmado la presidenta madrileña en su intervención.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, no ha tardado en replicarla que el altísimo número de casos en Madrid se debe a "se están produciendo porque te has gastado el dinero de los rastreadores y la atención primaria en enriquecer a tus amigotes millonarios".

Ayuso también se ha defendido de las críticas de la oposición, que ha tildado de "despiadadas", y ha afeado que la izquierda quiera hacer creer que el virus lo inventó ella y que, además, tiene la culpa de todo lo que sucede en el planeta. Ayuso considera que hay una "pretendida campaña de difamación, de desprestigio personal, urdida de manos de aquellos que van de feministas, progresistas, que van dando lecciones" y que está perfectamente hilada en "unos argumentos dictados desde La Moncloa".

Ayuso ha sostenido que acepta y asume las críticas pero ha declarado que nunca la toleraron ni siquiera cuando la nombraron candidata a la Presidencia. "Era la heredera de Esperanza Aguirre, cuando no de Aznar, cuando no de Miguel Ángel Rodríguez, cuando no la amiga de Pablo... siempre fui algo. Nunca fui la presidenta de los madrileños, nunca me gané ser la representante de los ciudadanos", ha espetado. Para la presidenta, nadie ha reconocido su trabajo como política "humilde y honrada" durante toda su vida.

En este sentido, ha censurado que en un "ejercicio mezquino" intenten "descontextualizar las cifras" haciendo creer que el virus "solo existe en Madrid, que solo los sanitarios de Madrid están cansados o que solo han fallecido mayores en las residencias".

Residencias de mayores

Además, también se ha referido a las residencias de mayores considerando que son competencia "de todos, no sólo estatal" y ha censurado a Podemos por decir que desde la Comunidad jugaron "a ser dioses" con las residencias de ancianos, cuando este partido, "con sus leyes eugenésicas", deciden "quién molesta y quién no".

Ayuso ha indicado que han sido los propios juzgados los que han dicho que la gestión de las residencias "era competencia estatal", aunque ha precisado que ella cree que "es de todos, no solo estatal". Con estas palabras se refería a un auto de una jueza de Leganés que ha rechazado la querella de once familiares de ancianos que resultaron enfermos y fallecidos contra los responsables de la Comunidad de Madrid y los directores de cuatro residencias geriátricas de dicha localidad por su gestión de la pandemia del coronavirus.

"Liberalismo y socialismo son como el agua y el aceite"

La regidora madrileña también se ha detenido a valorar que Ángel Gabilondo, el portavoz de la Asamblea de Madrid, haya dado un primer paso de acercamiento a Ciudadanos para plantear una moción de censura contra ella y ha agradecido a la formación naranja que "no escuche" al PSOE y ha avisado de que "liberalismo y socialismo son como el agua y el aceite".

Ayuso, que ha censurado que este Debate se haya convertido en el "del Estado de la moción", ha criticado que de manera "mezquina" se intente arremeter contra su Gobierno con el objetivo de "entrar por la puerta de atrás" al Ejecutivo, consiguiendo así lo que no se logró en el Parlamento. "Quiero agradecer al Grupo de Ciudadanos que ante este PSOE no escuche y no escuche, entre otras cosas, porque no es el PSOE de Felipe González, el PSOE de Joaquín Leguina, el ganador. Es ahora mismo un PSOE de 'sanchismo' que está en otra espiral y que está a otra cosa totalmente distinta", ha lanzado.

Según Ayuso, cuando va a un municipio gobernado por el PSOE sus alcaldes piensan que le pertenece y "como creen que es suyo trasladan a la calle movilizaciones y escraches, como en "los peores momentos de Catalunya". En este punto, ha afeado que el PSOE llame a la puerta de Ciudadanos cuando precisamente este partido "se hizo fuerte defendiendo la libertad en Catalunya".